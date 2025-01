"Envoyé Spécial" jeudi 23 janvier 2025 sur France 2, sommaire du magazine

Jeudi 23 janvier 2025 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Les reportages diffusés jeudi 23 janvier 2025 :

L’airbag de votre voiture peut-il vous tuer ?

Avez-vous conscience qu’en conduisant votre voiture, vous tenez en réalité un revolver braqué sur votre visage ? En mai dernier, la marque Citroën, pour la première fois en France, a interdit aux conducteurs de ses C3 et DS3 de conduire leur voiture. En cause, les airbags de la marque Takata présents dans le volant des voitures qui pourraient blesser gravement les conducteurs en cas d’impact. Un rappel à la hâte pour un problème connu depuis plus de dix ans après une dizaine de morts et de blessés sur le territoire. Un scandale dans l’industrie automobile qui concerne quasiment tous les constructeurs, et plus d’une centaine de modèles de véhicules en France.

Un reportage de Julien Duponchel, Guillaume Beaufils et Adrien Mellot.

Ginette Kolinka

“Eprouver de la haine, c’est déjà mettre un pied à Auschwitz.” Cette phrase, Ginette Kolinka la prononce depuis plus de 20 ans. Derrière ses yeux rieurs et son sourire franc, l’ombre de la barbarie nazie et l’enfer des camps de la mort. Ginette avait 19 ans lorsqu’elle est emprisonnée au camp d’Auschwitz-Birkenau. Son père, petit frère et neveu sont gazés dès leur arrivée, la jeune fille est envoyée au travail forcée. De cette épreuve, Ginette ne dira rien pendant près de 30 ans, se reconstruisant auprès des siens. “J’avais la chance d’être revenue, alors j’ai voulu oublier cette période, c’est tout. Je suis rentrée et je voulais vivre.” C’est dans les années 2000 qu’elle ressent le besoin de raconter son histoire. Depuis, elle ne s’est plus jamais tue et fait le tour des écoles pour témoigner.

80 ans après la libération d’Auschwitz, le 27 janvier prochain, les actes antisémites en France explosent, multipliés par quatre en seulement un an. Ginette, qui se qualifie avec malice de “jeune femme de 99 ans et demi”, continue inlassablement de sillonner la France pour transmettre, à travers son vécu de la Shoah, un message de tolérance aux jeunes générations. “Avant que ma mémoire ne foute le camp”.

"Envoyé Spécial" l'a suivie dans son rôle de passeuse d’Histoire. D’un témoignage devant des élèves de troisième, jusqu’aux échanges avec sa propre famille, Ginette raconte pour que l’horreur ne se répète jamais.

Ce portrait est celui d’une survivante, qui s’engage pour la paix. Alors que la voix des derniers rescapés s’éteint, et face à la montée des extrêmes en France et dans le monde, il apparaît plus que jamais nécessaire de transmettre la mémoire de la Shoah et des millions de juifs assassinés dans les camps d’extermination nazis, dont Ginette Kolinka se fait la porte-voix depuis plus de 20 ans.

Un reportage de Laure Rodet et Céline Nourrisson – Cover Films.

Milei, les méthodes du "Trump Argentin"

Ultralibéral, climato-sceptique, fan de Donald Trump, Javier Milei, le président argentin, se définit lui même comme un « anarchiste capitaliste ». Inconnu des Argentins il y a encore quelques années, cet ancien professeur d’économie a fait campagne armé d'une tronçonneuse en promettant de couper dans les dépense publiques.

Une fois élu, en décembre 2023, il a tenu promesse : 35 000 fonctionnaires remerciés, gel des retraites, suppression du ministère de l'environnement, amnistie pour les évadés fiscaux...Un an plus tard, l'Argentine renoue avec l’excédent budgétaire, l’inflation est en forte baisse alors qu’elle atteignait 200%… Une réussite économique ? Mais au prix d'un appauvrissement de la population. Cela n'empêche pas Javier Milei d'être toujours aussi populaire avec une côte de popularité à 56%.

Vous allez découvrir la personnalité et les méthodes de ce président pas comme les autres, qui qualifie ses opposants de "fils de putes", et organise à Buenos Aires le sommet mondial des leaders libertariens avec la belle fille de Donald Trump.

Voyage au cœur d’une Argentine partagée entre les perdants de la méthode Milei et ses grands gagnants, comme les multinationales et les agences immobilières.

Un reportage de Julien Fouchet, Loup Krikorian, Jacques Santiago, Avalos Riegert.