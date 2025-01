"Complément d'enquête" : OQTF, quatre lettres qui divisent la France, jeudi 23 janvier 2025 sur France 2

Au sommaire du magazine "Complément d'enquête" jeudi 23 janvier 2025 à 23:00 sur France 2, la diffusion du document « OQTF : quatre lettres qui divisent la France ».

La France a fait de la lutte contre l’immigration irrégulière l’une de ses priorités. Jamais les autorités n’ont délivré autant d’OQTF qu’aujourd’hui : 138.000 en 2023, soit deux fois plus qu’il y a 10 ans. Ces « Obligations de Quitter le Territoire Français » semblent être avant tout devenues un enjeu de communication. Il y a cinq ans, le Président de la République Emmanuel Macron et ses ministres promettaient d’en exécuter 100%. Mais ces dernières années, le taux d’éloignement forcé est descendu à 7%, un chiffre qui n’a jamais été aussi bas.

Pourquoi délivrer toujours plus d’OQTF et en exécuter si peu ? Des tribunaux aux centres de rétention, les journalistes de Complément d'Enquête ont plongé au cœur d’une machine administrative qui s’est emballée. Ils ont rencontré des agents de préfecture et des magistrats qui racontent une politique du chiffre et ses effets pervers. Dans l’immense majorité des cas, ces OQTF visent désormais des étrangers sans problème avec la justice… quand d’autres, reconnus comme dangereux, ne sont pas toujours expulsés.

Meurtre de Philippine en 2024 ou de Lola en 2022, dans ces deux affaires, les criminels présumés étaient sous le coup d’une OQTF. Les étrangers qui ont une obligation de quitter le territoire français constituent-ils une menace, comme l’affirment certains ? La France est-elle aussi laxiste que le prétend l’extrême-droite ou aussi ferme que le prétend le gouvernement ?

Complément d’enquête sur quatre lettres qui divisent la France.

Une enquête de Bertrand Bolzinger pour Hikari.