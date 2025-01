"Zone Interdite" : Pain, fruits, légumes, révélations sur un nouveau scandale alimentaire dimanche 26 janvier 2025 sur M6 (vidéo)

Au sommaire du magazine "Zone Interdite" dimanche 26 janvier 2025 à 21:10 sur M6, une enquête et des révélations sur un nouveau scandale alimentaire qui touche le pain, les fruits et les légumes.

C’est un nouveau scandale qui touche nombre de nos aliments comme les produits à base de blé, les pommes de terre et d’autres légumes. "Zone Interdite" va vous révéler comment un poison invisible se cache dans notre assiette et menace notre santé à tous : le cadmium. Ce métal lourd, qui s’attaque notamment aux reins et aux os, multiplie le risque de certains cancers. Or, les Français sont aujourd’hui parmi les plus contaminés au monde à ce polluant ! Près d’un adulte sur deux et environ un enfant sur cinq affichent des taux trop élevés de cadmium. Des chiffres stupéfiants face auxquels nous avons enquêté durant plus d’un an afin de lever le voile sur cette substance toxique qui s’accumule dans notre organisme tout au long de notre vie.

Le cadmium se dissimule notamment dans la star de nos repas : le pain. Les équipes de "Zone Interdite" ont réalisé une étude inédite en faisant tester 41 pains différents achetés en boulangerie ou supermarché un peu partout en France : blanc, aux graines, complet, bio, tradition… Tous les échantillons, sans exception, contenaient des traces de cadmium. Un poison dont l’origine se trouve en grande partie dans les engrais phosphatés que notre agriculture utilise abondamment. Nos repas-types nous conduisent ainsi trop souvent à dépasser le seuil de cadmium fixé par les autorités sanitaires ! Surtout les plus jeunes. Alors pourquoi la population française est-elle aussi contaminée ?

Quelles solutions existent pour réduire notre exposition au cadmium ? Cela passe aussi par notre alimentation…

Un scandale qui en cache un autre : celui de nos sols toujours plus pollués. Pesticides, métaux lourds… Des milliers de sites sont aujourd’hui contaminés à travers le pays, faisant de la vie de dizaines de milliers de familles un enfer. Dans une petite ville de Charente-Maritime, plus question pour Isaac, 22 mois, de jouer dans le jardin de ses parents. Et Benoît, un retraité dont le potager régalait tous ses voisins, a désormais interdiction de récolter le moindre légume. La terre de leur lotissement est polluée par du plomb, du mercure, du cadmium et du zinc, qui sont l’héritage d’un siècle d’industrialisation. Certains habitants affichent des taux très élevés de ces métaux lourds, comme Bruno, qui est à la limite du saturnisme, une maladie causée par le plomb qui empoisonne le système nerveux. Aujourd’hui, les habitants, la maman d’Isaac en tête, veulent porter l’affaire en justice en attaquant l’État pour obtenir réparation.

Dans une toute nouvelle étude, publiée le 24 janvier 2025, réalisée par l’association Générations Futures, Les équipes de "Zone Interdite" ont également découvert que de plus en plus de résidus de pesticides se cacheraient dans notre alimentation, et notamment des produits dangereux, interdits en France depuis des années ! Ces substances prohibées chez nous continuent d’être vendues en toute légalité dans des pays à la législation moins stricte que la nôtre. Elles reviennent ainsi dans nos assiettes par l’intermédiaire des aliments que nous importons. Et notamment des produits que nous consommons tous, tous les jours, comme le riz basmati ou certains fruits et légumes.

