"C dans l'air" vendredi 24 janvier 2025, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce vendredi 24 janvier 2025, Axel de Tarlé recevra : Tatiana Kastoueva Jean, directrice du centre Russie-Eurasie à l'Ifri, l'Institut français des relations internationales.

Aujourd'hui, à travers la voix de son porte-parole, Vladimir Poutine s'est dit "prêt" à parler à Donald Trump et a dit attendre "des signaux de Washington". Dmitri Peskov n'a indiqué ni le calendrier, ni la nature des signaux attendus par le Kremlin. De son côté, le président américain Donald Trump a affirmé jeudi être prêt à une rencontre immédiate avec Poutine. "Je pense, d’après ce que j’entends, que Poutine veut me rencontrer, on se rencontrera dès que possible. Je le rencontrerai immédiatement", a-t-il dit à des journalistes dans le bureau ovale. "Chaque jour où nous ne nous rencontrons pas, des soldats sont tués sur le champ de bataille", a estimé Donald Trump, jugeant qu’il s’agissait d’"une guerre ridicule".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky "est prêt à négocier un accord, ils aimeraient arrêter", a-t-il ajouté. Plus tôt, lors d’un discours au Forum économique mondial de Davos, Donald Trump avait appelé à baisser les prix du pétrole, estimant que s’ils étaient plus bas "la guerre en Ukraine serait aussitôt terminée". Dmitri Peskov lui a répondu vendredi que le conflit en Ukraine "ne dépend pas des prix du pétrole". Ce conflit "découle d’une menace pour la sécurité nationale russe", a-t-il assuré.

Tatiana Kastoueva Jean analysera les annonces du Kremlin aujourd'hui, et leur portée. Une négociation rapide sur la paix en Ukraine est-elle possible ? Quels seraient les termes de ces négociations, et les contreparties demandées par Vladimir Poutine ? Comment cela est-il ressenti en Ukraine et en Russie ? On reviendra aussi sur la situation sur le front en Ukraine, avec des évacuations de familles avec enfants en cours dans la région de Kharkiv et trois morts annoncés hier. Volodimir Zelensky pourra-t-il peser dans ces négociations, et quel sera l'avenir de l'Ukraine ?

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Nicolas Barré, directeur de la rédaction de Politico.

Jade Grandin de l’Eprevier, correspondante à Bruxelles pour L’Opinion.

Gaëlle Macke, directrice déléguée de la rédaction de Challenges.

Lauric Henneton, spécialiste des États-Unis, maître de conférences à l’Université Versailles-Saint Quentin.

Le thème de l'émission :

"Venez produire en Amérique ou préparez-vous à payer des droits de douane". C’est l’avertissement formulé jeudi par Donald Trump aux patrons réunis au Forum de Davos lors d’une intervention en visioconférence. Un message clair que le président américain avait déjà adressé lundi, lors de son retour à la Maison-Blanche, réaffirmant son intention d’augmenter les droits de douane contre certains des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, la Chine mais aussi le Canada et le Mexique, pourtant théoriquement protégés par le traité de libre-échange entre les trois pays nord-américains (USMCA). Cette fois, le milliardaire a particulièrement ciblé le continent européen, critiquant sa réglementation et sa politique commerciale. Donald Trump a également exigé de voir les États membres de l’Otan faire passer à 5 % la part de leur PIB consacré à la défense. En 2023, les 32 pays de l’Alliance transatlantique avaient fixé un niveau minimum de dépenses de défense à 2 % du PIB, mais certaines économies n’y parviennent toujours pas.

Durant son discours, Donald Trump a également appelé l’Arabie saoudite et les pays de l’Opep à "baisser le coût du pétrole". "Je suis d’ailleurs franchement surpris qu’ils ne l’aient pas fait avant l’élection. Ne pas le faire n’était pas franchement une preuve d’amour. Si le prix était plus bas, la guerre en Ukraine serait aussitôt terminée". Des propos qui ont pesé sur les cours du baril, les faisant basculer dans le rouge après avoir débuté la journée à la hausse.

Le président américain qui a lancé sa propre cryptomonnaie, le "$Trump" avant son investiture et a multiplié les promesses envers le secteur, a aussi accentué la pression sur le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), en jugeant que les taux d’intérêt devaient baisser "immédiatement". Il a par ailleurs émis un décret exécutif pour favoriser l’industrie des cryptomonnaies. Il comprend plusieurs mesures, dont la création d'une réserve stratégique de cryptos aux Etats-Unis.

Dans le même temps, Donald Trump a annoncé le lancement d’un projet d’intelligence artificielle baptisé "Stargate", prévoyant des investissements d’au moins 500 milliards de dollars dans des infrastructures de data centers géants aux États-Unis. Avec pour objectif affiché faire des États-Unis le leader incontesté de l’intelligence artificielle au 21ᵉ siècle, devant la Chine. Mais le projet porté par OpenAI (le créateur de ChatGPT), Oracle, SoftBank n’est pas au goût d’Elon Musk qui a rapidement critiqué l’initiative, affirmant que les entreprises partenaires ne disposaient pas des fonds nécessaires pour la financer. Ce à quoi Sam Altman, le patron d’OpenAI, n’a pas manqué de réagir : "Tout ceci est faux, comme tu le sais sûrement". Puis d’ajouter perfidement : "Je comprends que ce qui est bon pour le pays ne l’est pas toujours pour tes sociétés. Mais dans ton nouveau rôle, j’espère que tu mettras l’intérêt des États-Unis en premier".

L’Idylle entre Elon Musk et Donald Trump est-elle déjà en train de se fissurer sur l’IA ? Face aux menaces de guerre commerciale, quelle réaction européenne ? L'Europe peut-elle rattraper son retard en matière d'intelligence artificielle ? Pourquoi Trump a-t-il lancé sa propre cryptomonnaie ? Quels sont les enjeux derrière le développement de cette industrie ? Quel est l’impact des cryptomonnaies sur l’économie mondiale ? Enfin quel impact la politique de Donald Trump aura-t-elle sur le climat ?

