"Au bout de l’enquête" : Les affaires Sophie Le Tan, Carole Prin et Jean-Paul Zawadski ce 25 janvier 2025 sur France 2

Samedi 25 janvier 2025 à partir de 14:05, France 2 diffusera trois numéros inédits du magazine "Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" consacré aux affaires Sophie Le Tan, Carole Prin et Jean-Paul Zawadski.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Chaque fait divers raconte non seulement l’évolution des méthodes d’enquête des services de police et de gendarmerie, mais aussi une époque, un milieu, une région, un contexte historique ou social. À travers le récit des crimes et de leur résolution, Au bout de l’enquête écrit chaque samedi une page méconnue de l’histoire de la société française.

Un soin tout particulier est apporté à la qualité du récit et de la mise en images. Le magazine s’appuie en outre sur l’expertise et la rigueur d’une équipe rédactionnelle aguerrie, spécialiste de l’analyse et du décryptage des faits divers.

14:00 Affaire Sophie Le Tan, Piège mortel

Sa famille l’attendra en vain au restaurant pour fêter ses 20 ans. Sophie Le Tan ne viendra jamais. Cette étudiante avait rendez-vous pour visiter un studio à louer dans la banlieue de Strasbourg. Elle va en réalité tomber dans un piège fatal. Les enquêteurs vont découvrir un profil de pervers sadique qui a méticuleusement préparé son crime.

Un film de Nathalie Mazier.

15:00 Affaire Carole Prin, Accouchement mortel

Strasbourg, mai 1995. Une femme de 37 ans, Carole Prin, est sur le point d’accoucher. Elle téléphone à son compagnon, projectionniste dans une salle de cinéma, pour lui dire qu’elle se rend à la maternité. Elle n’y arrivera jamais. Personne ne la reverra vivante. Comment cette nuit, qui devait être un moment de joie, a pu se transformer en nuit d’horreur ?

Un film de Stéphanie Bergeron.

16:00 Affaire Jean-Paul Zawadski, Affabulations meurtrières

Jean-Paul Zawadski était un militaire de 39 ans dans la force de l’âge. Pourtant au début de l’année 1998, alors qu’il rentre d’une mission au Gabon, il tombe mystérieusement malade et meurt en quelques semaines. A-t-il contracté là-bas une maladie ? Quelqu’un aurait-il voulu déguiser son assassinat ? Les investigations des gendarmes vont mettre au jour un improbable duo criminel, poussé au pire par le mensonge, la manipulation et la calomnie.

Un film de Stéphanie Bergeron.