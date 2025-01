"C l’hebdo" samedi 25 janvier 2025, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Samedi 25 janvier 2025 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 25 janvier 2025 :

18:55 C L'hebdo

Arnaque au faux Brad Pitt

Anna, escroquée de 830 000 euros, s’exprime ce soir sur France 5.

Prison pour narcotrafiquants : bonne idée ou bombe à retardement ?

Christophe Hondelatte, journaliste.

Dominique Rizet, journaliste.

François Troukens, ancien détenu.

Jessy Zagari, agent pénitentiaire.

20:55 C L'hebdo, la suite

Marina Carrère d'Encausse, Antoine de Caunes, Nicoletta et Aurélia Del Sol.

Extrait vidéo

« La totalité de ces détenus, dont la DZ Mafia, va se retrouver dans le même établissement. Ils ont tous les mêmes profils, des centaines de personnes armées derrière eux. C’est super dangereux ! »