"Enquête de santé" : Nos vies avec Parkinson, mardi 28 janvier 2025 sur France 5 (vidéo)

Mardi 28 janvier 2025 à 21:05 sur France 5, le magazione "Enquête de santé" propose un document qui porte un regard singulier sur la maladie de Parkinson et ses multiples facettes.

"Enquête de santé" propose une soirée consacrée à la maladie de Parkinson. Le documentaire « Nos vies avec Parkinson » réalisé par Joseph Coriat et Guillaume Leblond sera suivi d'un débat animé par Marina Carrère d'Encausse.

Journaliste et auteur, Joseph Coriat a été diagnostiqué alors qu’il n’avait que 38 ans. Avec son expérience de la maladie, il part à la rencontre de malades de tous âges pour les questionner sur leurs vies avec Parkinson. Cathy, Sylvie, Valérie, Guillaume, Anthony et Bertrand sont les visages de la maladie.

Parkinson est sûrement la moins connue des maladies connues et ses clichés ont la vie dure. On la réduit trop souvent aux seuls tremblements et à des cas emblématiques : le boxeur Mohammed Ali ou l’acteur Michael J. Fox, héros de Retour vers le futur.

Pourtant, la maladie de Parkinson est, après Alzheimer, l'affection neurologique la plus répandue après 50 ans. Elle touche près de 270 000 personnes en France et 25 000 nouveaux cas se déclarent chaque année.

En interrogeant des experts médicaux, il explore également les causes de cette pathologie. Les facteurs environnementaux sont les suspects numéro 1 de l'explosion du nombre de cas ces vingt dernières années et les pesticides, en particulier, sont incriminés.

Parkinson, ce sont des symptômes et des traitements lourds, mais c’est également la recherche qui progresse à grands pas et la neurochirurgie qui change la vie de certains malades. Porté par la volonté de donner de l’espoir, ce film porte un regard singulier sur la maladie de Parkinson et ses multiples facettes.

Les invités du débat

Joseph Coriat, réalisateur.

Marie Dupin, fille de malade et journaliste à France Info.

Pr Jean-Christophe Corvol, neurologue à l’hôpital de la Pitié Salpétrière et co-président du réseau français de recherche clinique sur la maladie de Parkinson et des troubles moteurs (NS-PARK).

Jean-Louis Dufloux, président de l'Association France Parkinson.

Cathy Delfaud, témoin.

Remi Thélu, Créateur du jeu “Le handicap contre-attaque".

Cécile Parès, créatrice du compte @parki_pote, vice-championne du monde en double de Ping Parkinson.