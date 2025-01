"Secrets d'Histoire" : Louis XI, un règne de terreur, mercredi 29 janvier 2025 sur France 3

Mercredi 29 janvier 2025 à 21:05 sur France 3 dans "Secrets d'Histoire", Stéphane Bern vous fera découvrir une autre facette Louis XI et vivre une aventure palpitante au cœur de notre patrimoine.

Ce numéro inédit de Secrets d’Histoire vous offre une épopée avec pour décors les châteaux d’Amboise, du Plessis-Bourré, la cité royale de Loches et le château de Langeais…

Sans oublier l’imposante cathédrale Saint-Étienne de Bourges, où le jeune Louis est baptisé… sous le regard du roi Charles VII, son père, qui va vite devenir la source des multiples névroses du jeune garçon.

Entre père et fils, c’est une lutte de pouvoir sans merci et un jeu d’échec familial qui se joue… avec d’un côté un monarque usé, qui ne doit son salut qu’à la courageuse Jeanne d’Arc, et de l’autre, un adolescent impatient, considéré comme l’héritier, mais aussi comme la pire des menaces.

Vous allez comprendre pourquoi Louis XI est décrit comme le roi le plus cruel de l’histoire du royaume de France, non seulement par ses opposants, comme les puissants ducs de Bourgogne, mais aussi par ses propres sujets.

Cette image d’homme terrifiant est-elle fondée ? L’Histoire n’a-t-elle pas un peu trop vite condamné ce roi, dont la cruauté cache aussi une gouvernance éclairée et visionnaire ?

Celui que l’on surnomme aussi le « roi prudent » orchestre son règne avec une vigilance et une paranoïa maladive, qui devient sa pire ennemie.

Côté cœur, vous allez voir que ses relations avec les femmes révèlent un roi partagé entre le devoir et le désir. Pour Louis XI, chaque femme est une alliée précieuse, mais aussi une énigme à déchiffrer…

