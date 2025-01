"Conciliabule" : un nouveau magazine dédié à la bande dessinée diffusé sur Culturebox jeudi 30 janvier 2025

Jeudi 30 janvier 2025 à 21:00, Culturebox diffusera le premier numéro de "Conciliabule" le nouveau magazine entièrement dédié à la bande dessinée présenté par Pénélope Bagieu.

La bande dessinée est l'un des loisirs favoris des Français, avec près de 85 millions d'albums vendus chaque année… et pourtant, pendant plus de 40 ans, il n’existait aucun rendez-vous télévisuel consacré au 9e art. C’est face à ce constat qu’est né "Conciliabule", le nouveau magazine de France Télévisions entièrement dédié à la bande dessinée.

Cette nouvelle émission propose aux téléspectateurs de découvrir le parcours d’un auteur de BD, lors d’un tête-à-tête avec l’une des figures de proue de la bande dessinée française contemporaine, Pénélope Bagieu.

Cette conversation entre artistes, avec des mots en réponse aux dessins, et des dessins en réponse aux mots, se tiendra entouré d’un public d’amateurs dans un chaleureux bistrot du quartier de la Butte aux Cailles, célèbre pour ses rues recouvertes de dessins et de street art.

Pour cette première émission, Pénélope Bagieu aura le plaisir de recevoir Catherine Meurisse. Dessinatrice, autrice, caricaturiste, reporter et illustratrice d’albums pour la jeunesse, Catherine Meurisse est une artiste prolixe, amoureuse de la nature, des dessins de presse, des grands peintres et de la littérature, faisant d’elle une autrice tour à tour philosophe, drôle, poète et naturaliste.