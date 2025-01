"Echappées belles" : Chypre, l'île aux mille visages, samedi 1er février 2025 sur France 5

Samedi 1er février 2025 à 21:00 sur France 5 dans "Echappées belles", Jérôme Pitorin vous emmène à Chypre, l'île aux mille visages.

Selon la légende, Aphrodite, déesse de l’Amour, naquit de l’écume en un point où la mer se jette sur des rochers de la côte de Paphos. C’est pourquoi Chypre fut appelée « l’île de l’amour », un charme qui devait se prolonger longuement à travers les légendes comme à travers l’Histoire. Terre où le soleil séjourne toute l’année, Chypre offre un dépaysement total, tant par ses paysages ruraux, montagneux que marins. Pour s’en rendre compte, il nous faut voyager d’est en ouest, en séjournant sur la côte, visiter les anciens châteaux, les monastères, les villages fleuris, les stations de montagne, les forêts... Et, surtout, ne soyez pas surpris si un inconnu vous salue dans la rue ; il est dans les bonnes manières de ce pays d’accueillir l’étranger avec un sourire.

Avec ses superbes plages, ses ruines antiques et son riche patrimoine culturel, il y en a pour tous les goûts.

Chypre est un pays qui a connu de nombreuses dominations, de la Perse, d’Alexandre le Grand, de l’Egypte, de l’Empire romain, des Francs, Vénitiens, Turcs ottomans, Britanniques, pour aujourd’hui connaître la division grecque/turque que l’on connait, et une forte exode interne et externe (plus d’un demi-million de Chypriotes vivent à l’étranger). C’est un amalgame de culture et une histoire complexe qui mérite d’être exploré et mieux compris. En 1959, la Chypre connaissait la signature des accords de Zurich et de Londres, établissant la République indépendante de Chypre. La nouvelle génération à Chypre est souvent revenue après quelques années d’éducation en Angleterre. Elle parle parfaitement anglais. Leurs parents ont connu la guerre, la division, l’exode. Alors que l’école leur a enseigné toute leur vie qu’ils étaient soit grecs, soit turques, le pays est pourtant composé de cinq ethnies, est au carrefour entre l’Europe et le moyen orient, et n’a pas cessé de s’imprégner de différentes cultures suite à ses nombreuses invasions.

D'un autre côté, depuis la fin de la guerre, de nombreux projets de construction immobilière et de tourisme de masse ont dénaturé l’île, son authenticité et ses paysages. Un tourisme qui ne cesse de croître puisqu’en 2023, près de 4 millions de touristes internationaux ont été enregistrés sur la petite île méditerranéenne. Ecologiquement, l’île est un désastre et commence tout juste à développer des projets environnementaux impactant.

Jérôme Pitorin débute le voyage à Paphos, ancienne capitale de l'île.

Alors que leurs parents n’en ont eu ni le temps ni la possibilité, les jeunes tentent aujourd’hui de comprendre ensemble et de construire ce qui représente Chypre et sa culture. Comment cette génération s’y prend-elle pour mener cette quête d’identité ? Comment se rend-elle compte peu à peu des dégâts du tourisme de masse qui a beaucoup affecté ce pays pourtant si jeune ?

Les reportages diffusés :

Sea, surf and sun.

La biodiversité marine sous pression.

Une gastronomie ancrée dans le territoire.

La religion orthodoxe dans l'île.

L'artisanat chypriote en héritage.

À la découverte de l'intérieur de l'île.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappées Belles" : « Coup de foudre pour Seattle »