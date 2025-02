"Des racines et des ailes" : Terroirs d'excellence entre Lot et Corrèze, mercredi 5 février 2025 sur France 3 (vidéo)

Mercredi 5 février 2025 à 21:05 sur France 3 dans le magazine "Des racines et des ailes", Carole Gaessler vous emmènera entre le Lot et la Corrèze à la rencontre de passionnés qui se battent pour préserver le patrimoine et perpétuer des savoir-faire d’exception.

Ces deux départements voisins s’étendent du Limousin à l’Occitanie. Ils sont intimement liés par un terroir unique, la vicomté de Turenne, qui fut entre les IXe et XVIIIe siècles un puissant État féodal. Françoise Barbier-Damiette a littéralement fait ressurgir le château de Lantis qui était enseveli sous plusieurs mètres de terre. De son côté, Jean-Claude Janson assouvit enfin un rêve d’enfant : rendre sa splendeur au château de Lentillac-Saint-Blaise. À Ségur-le-Château, l’un des plus beaux villages de France, l’architecte du patrimoine Mathieu Puel se lance un défi d’envergure avec la renaissance de la forteresse médiévale. Dans le sud de la Corrèze, surplombant les gorges magnifiques de la Luzège, la jeune ingénieur en travaux publics Loriana Pace dirige la restauration du mythique viaduc ferroviaire des Rochers Noirs qui fut au début du XXe siècle un symbole d’innovation. Frisson garanti sur ce chantier spectaculaire, 60 mètres au-dessus du vide ! Dans le Lot, deux amies se sont associées pour trouver un nouveau débouché à la laine d’exception des moutons du Quercy. Cinthia Born et Élodie Madebos fabriquent des sacs isothermes 100 % pure laine. Idéalement placé à la croisée des deux départements, le jeune chef étoilé Oscar Garcia met un point d’honneur à inventer des recettes audacieuses avec des mets d'excellence que lui confient des producteurs locaux. Parmi eux, Cédric Deguillaume, un ancien géographe qui a repris des terres familiales dans le massif des Monédières, d’où se dévoilent des panoramas uniques. Une terre peu fertile où il relève le défi de récolter des myrtilles sauvages d’exception. Terroirs d’excellence, entre Lot et Corrèze, un voyage en immersion avec des personnalités qui s’emploient à révéler toute la grandeur de leurs territoires. Un film de Arcadie Varlamoff.

