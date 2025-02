"Les héros du patrimoine" au coeur de la résistance, mercredi 5 février 2025 sur France 3 avec Adrien Gavazzi

Mercredi 5 février 2025 à 23:15 sur France 3, Adrien Gavazzi présentera un numéro du magazine "Les héros du patrimoine" dans lequel il rend hommage à ces Héros qui l’ont le plus marqué, parmi celles et ceux rencontrés depuis plus d'un an.

Choisir parmi tous les Héros croisés au fil des émissions est difficile, voire cornélien tant les témoignages qu'Adrien a recueillis sont riches, parfois émouvants. A l’image de Swan, le Roubaisien, qui se bat pour empêcher la démolition du patrimoine industriel de sa région. Comme un devoir de mémoire. Une goutte d’eau dans l’océan, à l’image du défi que s’est lancé Tom : nettoyer l’océan au large de Biarritz du plomb accumulé au fil des tempêtes. Il y a aussi le projet fou de Nicolas, qui redonne vie à une demeure du 15e siècle laissée depuis trop longtemps à l’état de ruine. Il utilise le savoir-faire des artisans comme les pierreux ou les ardoisiers pour réussir son pari. Les artisans auteurs de véritables miracles comme Laetitia qui a révélé au grand jour des fresques du 17e siècle, au cœur du temple Protestant de Montbéliard. Dans la lignée du travail des sauveteurs de Notre Dame de Paris. 2025 sera encore l’année de tous les combats sur le front de la défense du Patrimoine, quel qu’il soit ! Maritime, bâti, naturel, il y a encore du boulot pour les Héros qui ne désarment pas. Adrien Gavazzi va repartir sur les routes de France vers de nouveaux Héros que vous découvrirez très prochainement.

