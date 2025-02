"C dans l'air" mardi 4 février 2025, les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 4 février 2025 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 4 février 2025 Caroline Roux reçoit : Bernard Guetta, député européen Renew.

Il n'en démord pas. Donald Trump a assuré, vendredi 31 janvier, qu'il imposerait des droits de douane sur les produits européens à l'avenir. "Est-ce que je vais imposer des droits de douane à l'Union européenne ? Vous voulez la vraie réponse ou la réponse diplomatique ? Absolument. L'UE nous a très mal traités", a déclaré le président américain à des journalistes présents dans le Bureau ovale.

Le bras de fer s’engage. Le président de la République a répondu aux menaces de Donald Trump de taxer les produits européens. Si l'Europe est "attaquée" sur le commerce, elle "devra se faire respecter", a affirmé le chef de l’État lors d’une réunion à Bruxelles ce lundi 3 février. "Les récentes déclarations des États-Unis poussent l’Europe à être plus forte et plus unie", a-t-il ajouté.

Les experts invités :



Anthony Bellanger, éditorialiste à France Info TV, spécialiste des questions internationales.

Pierre Haski, chroniqueur international à France Inter et au Nouvel Obs.

Stephanie Villers, économiste, conseillère économique de PwC France.

Anne Toulouse, journaliste franco-américaine.

Le thème du magazine :

La Chine contre-attaque. Sans attendre la discussion prévue avec l’administration américaine, Pékin a décidé de répliquer, à l’entrée en vigueur des droits de douane supplémentaires de 10 % décrétés par le président américain sur les produits chinois. La Chine a ainsi annoncé ce mardi l’application de droits de douane de 15 % sur les importations de charbon et de gaz naturel liquéfié (GNL) américains, et de 10 % sur le pétrole brut, les machines agricoles et certains véhicules de grosse cylindrée, à partir du 10 février prochain. Pékin a aussi déposé plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce et ouvert une enquête contre le géant technologique américain Google, qu’elle dit soupçonner d’avoir enfreint sa réglementation anti-monopole.

Le signal envoyé est clair : la Chine réagit lorsqu’elle est attaquée. Une façon de se placer en position de force avant des négociations sino-américaines annoncée par Donald Trump dans les prochaines 24 heures. Un président américain qui vient de suspendre pour un mois les droits de douane qui devaient être mis en œuvre ce mardi contre le Mexique et le Canada, après avoir obtenu des deux pays qu’ils surveillent davantage leurs frontières.

Art du deal ou reculade ? Depuis son retour à la Maison-Blanche, la politique menée par le président américain interroge ainsi que les premières décisions d’Elon Musk au sein du "Département de l’efficacité gouvernementale". Chargé par le président américain de faire le ménage au sein du gouvernement fédéral, l’homme le plus riche du monde a déclaré, ce lundi 3 février, que l’Agence américaine pour le développement international (Usaid), qui gère des dizaines de milliards de dollars d’aide humanitaire et d’aide au développement à travers le monde, allait "fermer". Dotée d’un budget d’environ 40 milliards de dollars par an – moins de 1 % du budget fédéral –, l’organisation supervise aujourd’hui des programmes humanitaires, de développement et de sécurité dans plus d’une centaine de pays. Dès sa première semaine de retour au pouvoir, Donald Trump avait ordonné le gel de l’aide internationale américaine le temps d’un "réexamen complet" de quatre-vingt-dix jours, mettant fin à des programmes essentiels et entraînant de nombreux licenciements dans les ONG qui dépendent des financements américains.

Parallèlement, le président américain a conditionné lundi son soutien à l'Ukraine en contrepartie d'un accord sur l'exploitation future de ses sols, notamment de ses terres rares, c'est-à-dire des matériaux très utilisés dans l'électronique.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.