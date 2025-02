"90' Enquêtes" : Rats, cafards, punaises de lit… la grande invasion, mardi 11 février 2025 sur TMC

Mardi 11 février 2025 à 21:25, TMC diffusera un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" : « Rats, cafards, punaises de lit… la grande invasion ! ».

Ils sont petits et pourtant, à chaque fois qu’ils apparaissent, cela prend des proportions énormes. Cafards, rats, punaises de lit, frelons asiatiques : les nuisibles envahissent de plus en plus nos vies. Alors comment faire pour se séparer de ces espèces invasives ?

Dans cette enquête découvrez les clés pour se débarrasser au plus vite, sans risque et surtout au meilleur prix, de ces invasions.

Les rats : si chacune de leur apparition nous fait sursauter, leur présence peut aussi être dangereuse car ils sont porteurs de maladies. A Lyon, un homme en a fait les frais et son témoignage est glaçant.

La punaise de lit : elle pique lorsque vous dormez la nuit. Pour les faire disparaitre, il existe plusieurs méthodes mais certaines sont risquées.

Moins connus mais très dangereux : les frelons asiatiques. Cachés sous les toits, ils tuent chaque année en France. Dans certains villages, des habitants s’organisent pour lutter contre.

A Marseille, le danger vient aussi du ciel : les goélands n’hésitent plus à attaquer les habitants : coups de bec, jets de fiente… Entre les humains et ces grands oiseaux, la guerre est déclarée.

Enfin, direction l’une des résidences universitaires les plus insalubres de France, infestée de cafards où les étudiants vivent l’enfer au quotidien.