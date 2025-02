"La grande librairie" mercredi 12 février 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 12 février 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 12 février 2025 :

André Comte-Sponville pour son livre « L’opportunité de vivre » (PUF).

Ces « ultimes études » viennent clore le triptyque entamé en 1994. André Comte-Sponville y éclaire son propre cheminement en s’appuyant sur celui de ses maîtres de prédilection : Épicure, les stoïciens, Montaigne, Spinoza, Alain, Louis Althusser et Marcel Conche. C’est l’occasion pour lui de porter des éclairages forts sur des questions très actuelles, comme celles qui touchent au cerveau, à la spiritualité ou au matérialisme.

Salomé Saqué pour son livre « Résister » (Payot)

Cet essai est un constat sans appel : notre modèle social humaniste est en péril. Il est plus qu'urgent de reprendre conscience de ce qui nous rassemble en tant que peuple, de redresser la tête ensemble. Loin de toute violence, il s'agit de réinvestir le débat public, de s'engager dans la société civile, de soutenir la presse indépendante, de redonner corps à la démocratie, de retrouver la noblesse des valeurs d'entraide, de respect et d'amour qui sont le socle du vivre ensemble démocratique. Ce texte est un appel à l'indignation et à la résistance doublé d'un mode d'emploi pour garder espoir.

Roger-Pol Droit pour son livre « Alice au pays des idées » (Albin Michel)

Un lumineux roman pour découvrir la philosophie. Comment vivre ? Selon quelles valeurs ? Dans quel but ?

Alice s’inquiète du sort de la planète et de l’humanité. Elle se demande aussi ce que sera son existence. Son rêve : trouver la phrase décisive qui ne la quittera plus, la guidera toujours et partout… Basculant au pays merveilleux des idées, Alice va sillonner les siècles et les civilisations à la rencontre des sages et des philosophes qui, de l’Antiquité à nos jours, ont cherché à comprendre le monde. Un roman initiatique, drôle et accessible à tous, pour découvrir l’histoire des idées et le sens de nos vies.

Marie Robert pour son livre « Le miracle du réconfort » (Flammarion)

Avec cet essai, la philosophe a pour ambition de prendre soin de l’esprit des gens, de redonner de la force morale, et de faire du courage et de l’espoir d’heureuses possibilités. Ni une leçon ni une méthode, mais plutôt un tremplin pour raviver nos joies en observant ce qui autour de nous en vaut encore la peine. Neuf chapitres qui sont une invitation à relever la tête, une exploration pour les heures sombres, un carnet de voyage à garder auprès de soi lorsque tout tangue, afin de toujours se rappeler ce qui peut donner du sens à nos vies.

Avec également la diffusion d'une rencontre avec Pierre Michon à l’occasion de la parution de son nouveau livre « J’écris l’Iliade » (Gallimard).