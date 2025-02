"Envoyé Spécial" jeudi 20 février 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

Jeudi 20 février 2025 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Les reportages diffusés jeudi 20 février 2025 :

Où sont les dermatos ?

Alors que le nombre de cancers de la peau a triplé ces dernières années en France, il est de plus en plus difficile de consulter un dermatologue. Près de la moitié des patients renonceraient à prendre rendez-vous face aux délais d’attente, et les services de dermatologie des hôpitaux voient arriver des cancers cutanés à des stades de plus en plus avancés.

Avec des conséquences parfois dramatiques : Julien, 40 ans, a perdu sa femme Marion l'été dernier, emportée par un mélanome diagnostiqué trop tard. Quelles sont les raisons de cette pénurie de dermatologues? Numerus clausus, départs en retraite non remplacés, mais certains pointent également la part de l'esthétique: de plus en plus de dermatologues réserveraient leurs créneaux aux épilations laser et injections de Botox au détriment du temps médical.

Une médecine plus lucrative, mais avec quel impact sur l’accès aux soins ?

Un reportage d'Alice Gauvin, Valeria Ghiri, Siv-An Ho et Vincent Buchy.

Brigade des mineurs : des mots pour dire le mal

Les enfants victimes d'agressions sexuelles n'ont toujours pas les mots pour raconter ce qu'ils ont vécu.

Il est parfois trop difficile pour eux de se confier, dans un bureau sans âme, face à un policier inconnu. Pour récolter la parole de ces jeunes victimes et diminuer le risque de "passer à côté" d'une confidence difficile à formuler, la Brigade de Protection de la Famille du commissariat de Besançon s'est équipée d'un nouvel outil : une "salle Mélanie" attendue depuis des années. Une pièce au décor enfantin pour oublier le commissariat, se sentir à l’aise de parler à un policier et pleine d'accessoires pour raconter cette sexualité imposée, dont ils ignorent tout. L’audition est filmée et plus rien n'échappe aux enquêteurs.

Mais recueillir la parole des enfants reste un défi : comment les aider à parler sans les influencer ? Comment être sûr que l'enfant dit la vérité ? Vérifier la crédibilité de son témoignage ?

Envoyé spécial a eu l'autorisation rare et exceptionnelle de suivre le travail de ces enquêteurs chargés de recueillir le témoignage des enfants. Ils racontent leurs méthodes, leurs victoires et leurs doutes.

Un reportage d’Anaïs Bard, Juliette Jonas, Sarah Lerch, Baptiste Laigle, Marion Cantor.

Mercosur, les Aveyronnais de la Pampa

C'est un petit bout d'Aveyron en Argentine, Pigüé, une ville de 20 000 habitants perdue au milieu de la province de la Pampa. Elle a été fondée à la fin du XIXème siècle par des émigrés français, des paysans venus de l’Aveyron.

Depuis, on y parle français et on fête l'anniversaire de la ville en chantant la Marseillaise. Pour cet évènement, une délégation d'Aveyronnais rend visite à leurs cousins d'Amérique. Des deux côtés de l'Atlantique, ils sont éleveurs, ils ont des ancêtres en commun.

Mais, cette année, il y a comme un différend en toile de fond de cette célébration entre agriculteurs des deux pays : la signature de l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Mercosur dont l'Argentine fait partie. Il met face à face des éleveurs français exploitants de petites parcelles coûteuses et des Argentins qui laissent paître librement leurs troupeaux de milliers de vaches dans des pâturages démesurés.

Un reportage de Julien Fouchet, Loup Krikorian, Anaïs Dubois et Gaëlle Pidoux.