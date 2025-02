"C dans l'air" mardi 18 février 2025, les invités reçus sur France 5 par Axel de Tarlé

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce mardi 18 février à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 18 février 2025, Axel de Tarlé recevra : Anne-Laure Barral, journaliste à la cellule investigation de Radio France.

Hier, le groupe Stellantis a annoncé avoir demandé à 236.900 clients Citroën de ne plus rouler, jusqu'au remplacement de leurs airbags. Les véhicules concernés par ce rappel sont situés au nord d’une ligne Lyon-Clermont-Ferrand et ont été immatriculés entre 2008 et 2013. Ces véhicules sont équipés d'airbags de marque Takata, susceptibles de causer de graves blessures et auraient déjà provoqué la mort de plus de 15 personnes, selon les informations de Radio France. Citroën et DS avaient déjà lancé une campagne d’immobilisation début 2024 en France, qui concernait le sud du pays et l’outre-mer.

La décision de commencer les rappels par ces régions avait été prise « sur la base de critères de chaleur et d’humidité des climats sur le long terme », soit les deux facteurs qui endommagent ces airbags. Le scandale Takata, qui a éclaté en 2014, avait mené le fabricant japonais à la faillite. Volkswagen, Nissan, BMW ou Toyota, entre autres, ont rappelé des millions de véhicules équipés de ces airbags dangereux, avec des campagnes de rappels encore en cours aujourd’hui.

Anne-Laure Barral reviendra sur cette affaire des airbags défectueux, et sur la façon dont l'industrie automobile et les autorités ont réagi à l'affaire. Et sur les raisons pour lesquelles le groupe Stellantis annonce maintenant ces immoblisations de véhicules.

Les experts invités :

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

James André, grand reporter à France 24.

Patricia Allemonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales.

Marie Jégo, journaliste spécialiste de la Russie au Monde.

Le thème de l'émission :

Négociations pour l'Ukraine : Poutine et Trump dictent le tempo

À chaque jour son lot de surprises sur l'Ukraine. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré ce matin que Vladimir Poutine était prêt à négocier avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky "si nécessaire". Une déclaration encore impensable il y a quelques semaines. Pendant ce temps, les chefs de la diplomatie russe et américain, Sergueï Lavrov et Marco Rubio, se réunissaient aujourd'hui à Riyad, en Arabie Saoudite, pour parler des négociations de paix en Ukraine. "L'Union européenne devra être à la table à un moment donné parce qu’ils ont aussi des sanctions [contre la Russie]", a déclaré Marco Rubio à la presse. Hier, une dizaine de chefs de gouvernement européens se sont réunis à l'Élysée pour discuter de l'Ukraine, mais les Européens avancent encore en ordre dispersé. Si la présidente de la Commission européenne s'est dite prête, hier, "à faire plus" dans l'aide militaire à l'Ukraine, d'autres comme le Royaume-Uni et la Suède envisagent déjà d'envoyer des troupes au sol en cas de cessez-le-feu, tandis que le chancelier allemand Olaf Scholz, a affirmé qu’il était opposé à une "paix de diktat imposée" à Kiev.

Dimanche, Marco Rubio s'est aussi déplacé à Jérusalem où il a rencontré le Premier ministre Netanyahou et défendu le projet de Donald Trump de transformer la bande de Gaza en "riviera", et de déplacer ses habitants vers l'Égypte et la Jordanie. "Nous nous efforcerons de faire en sorte que cette vision devienne réalité", a déclaré l'Israélien. De leur côté, la Jordanie, dont plus de la moitié de la population est d’origine palestinienne, et l'Égypte sont vent debout contre cette proposition. Lors d'une rencontre au Caire, le roi jordanien Abdallah II et le président égyptien al-Sissi ont redit leur soutien à la création d'un état palestinien sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-est comme capitale. Un sommet d'urgence entre les pays arabes doit se tenir en Égypte le 27 février pour poursuivre les discussions sur Gaza.

Aux Etats-Unis, un vent de contestation commence doucement à souffler contre la nouvelle administration américaine. Hier, des milliers de personnes ont manifesté à travers le pays contre le limogeage des employés fédéraux, le non-respect de l’équilibre des pouvoirs et l’influence grandissante d'Elon Musk. L'appel avait été lancé par le collectif "50501", né fin janvier sur le réseau social Reddit. Le 5 février, plusieurs dizaines de milliers de personnes avaient participé aux premiers rassemblements dans une quarantaine d'états. "La révolution contre Donald Trump et Elon Musk commence ici", a déclaré depuis Boston le sénateur du Massachusetts Ed Markey.

Quel avenir pour Volodymyr Zelensky si les négociations pour la paix en Ukraine aboutissent ? Les pays arabes peuvent-ils contrarier les plans de Donald Trump pour Gaza ? Et les manifestations contre Trump et Musk aux Etats-Unis peuvent-elles inquiéter la nouvelle administration américaine ?

