"Prenez soin de vous !" : Hypertension, baissez la pression, mardi 25 février 2025 sur France 5 avec Marine Lorphelin

Mardi 25 février 2025 à 21:05 sur France 5 dans "Prenez soin de vous !", Marine Lorphelin, médecin généraliste, mobilise une équipe d’experts pour aider Josiane, Frédérique et Emmanuel à lutter contre l’hypertension artérielle qui menace leur santé.

Stress, surpoids, excès de sel... Pour lutter contre ces facteurs de risque et reprendre le contrôle de leur tension, pendant trois mois, Josiane, Frédérique et Emmanuel vont devoir changer leurs habitudes de vie et sortir de leur zone de confort grâce à des expériences étonnantes, des méthodes simples et naturelles et des rencontres inspirantes avec des stars, comme Louis Bertignac. Une aventure médicale et scientifique pour apprendre à faire baisser naturellement l’hypertension.

L’hypertension artérielle touche 17 millions de personnes en France, soit un adulte sur trois. Ce « tueur silencieux » peut évoluer pendant des années sans le moindre signe d’alerte. Et lorsqu’il se manifeste, ses conséquences sont souvent dramatiques. L’hypertension artérielle est responsable d’infarctus du myocarde et est le premier facteur de risque d’AVC.

L’hypertension n’est pas une fatalité. Il est possible d’améliorer sa pression artérielle en adoptant une meilleure hygiène de vie. C’est ce qu’ont décidé de faire Josiane, Frédérique et Emmanuel avec l’aide de Marine Lorphelin, médecin généraliste, qui a mobilisé pour eux une équipe d’experts.

À 64 ans, Josiane est une grand-mère épanouie. Mais il y a quatre ans, lors d’une visite chez son généraliste, elle découvre qu’elle souffre d’hypertension. Pour son médecin, son surpoids est le coupable tout désigné. Aujourd’hui, Josiane craint les conséquences de cette maladie et veut agir sur son mode de vie pour voir grandir ses petits-enfants. Et pour cela, elle doit absolument perdre du poids !

L’hypertension aurait pu coûter la vie à Emmanuel, 56 ans. Il y a quatre ans, ce père de famille échappe de peu à la mort après un AVC. Depuis cette alerte, il doit prendre chaque jour plusieurs médicaments pour contrôler sa tension. Mais à cause du stress et d’une consommation trop élevée d’alcool, il continue de mettre sa santé en danger.

Frédérique, 37 ans, a découvert qu’elle souffrait d’hypertension au moment de sa grossesse il y a huit ans. Après des années de déni, elle s’est récemment décidée à agir sur son sommeil, car chaque nuit elle dort très mal, et sur sa consommation de sel, beaucoup trop élevée.