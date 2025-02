"C dans l'air" mardi 25 février 2025, les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 25 février 2025 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 25 février 2025 Caroline Roux reçoit : Alain Bauer, professeur de Criminologie au Conservatoire national des arts et métiers.

Le procès du plus grand pédocriminel français s’est ouvert lundi 24 février à Vannes, celui du chirurgien Joël Le Scouarnec. Il est accusé de viols et d’agressions sexuelles sur 299 patients, pour la plupart étant des enfants et effectués dans plusieurs hôpitaux.

Son témoignage est très attendu. Au deuxième jour du procès de Joël Le Scouarnec, son ex-femme devra répondre aux questions de la cour ce mardi après-midi. Appelée à témoigner après ses trois enfants, l’ex-épouse du chirurgien sera sans doute sous le feu des questions des juges et des avocats, qui chercheront tous à comprendre ce que savait cette ancienne aide-soignante des déviances de son ex-mari.

Elle a toujours nié être au courant. "Je n’étais pas au courant de ses penchants, de ses poupées. Je n’ai eu connaissance de ses cahiers qu’après son interpellation", a-t-elle récemment confié à Ouest-France.

Deux éléments viennent pourtant mettre à mal cette version. D’abord les carnets de l’ancien chirurgien dans lequel il dit ceci : "Elle sait que je suis pédophile". Le médecin avait alors effacé un grand nombre de ses écrits entre 1994 et 1996, après que sa femme avait découvert une poupée d’enfant. En 1996, alors qu’il était encore en couple avec Marie-France Le Scouarnec, son mari écrivait : "Je vais tout reconstruire et maintenant reprendre le fil de mes activités sexuelles pédophiles".

Il sévira jusqu’en 2017 et son interpellation après la plainte d’une voisine de 6 ans qui évoquait le viol digital par son voisin. Les enquêteurs ont alors découvert des carnets dans lesquels le chirurgien partageait les sévices imposés à ses très jeunes patients, mentionnant leur nom.

Les experts invités :



Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest France.

Patrick Dutartre, général d'aviation, pilote de chasse, et ancien leader de la Patrouille de France.

Anthony Bellanger, éditorialiste et spécialiste des questions internationales à France Inter.

Josephine Staron, directrice des études & des relations internationales du think tank Synopia.

Sonia Dridi, journaliste et correspondante à Washington pour France 24 et la RTBF.

Le thème du magazine :

Ukraine: une "trêve"... à quel prix ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.