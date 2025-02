"Echappées belles" dans le massif de l'Estérel, samedi 1er mars 2025 sur France 5 avec Sophie Jovillard

Samedi 1er mars 2025 à 21:00, France 5 vous proposera de revoir le numéro du magazine "Echappées belles" dans lequel Sophie Jovillard vous emmène dans le massif de l'Estérel.

Bienvenue dans le massif de l’Estérel, joyau provençal aux allures de Grand Canyon. Vieux de plus de 250 millions d’années, ce massif volcanique, d’abord lié à l’Afrique, s’en sépare lors de la formation de la Méditerranée. Situé entre Cannes et Saint-Tropez, l’Estérel couvre le sud-est du Var et déborde sur les Alpes-Maritimes. Il offre des paysages étonnants et variés, entre canyon et forêt, entre falaises rouges et Mer Méditerranée.

La légende raconte que l’origine du nom de ce massif de 32 000 hectares (dont 13 000 classés et protégés) serait lié à une fée appelée « Estérelle » que les femmes venaient consulter pour être plus fécondes. Selon une autre version, moins romancée, son nom serait un dérivé de l’adjectif « stérile », qui correspondrait au terrain peu fertile du massif. Et en effet, ce territoire a longtemps été une terre hostile. Aux 17e et 18e siècles, il a même servi de refuge aux bandits et aux forçats évadés du bagne de Toulon. Aujourd’hui, le massif et ses alentours, est le paradis des amoureux de la nature et des sportifs ! A la fois sauvage et balnéaire, il séduit incontestablement pour son authenticité.

Les habitants du territoire semblent tous intimement liés à sa nature, sauvage et unique. Pour certains, c’est un immense terrain de jeu, pour d’autres, c’est une ressource inépuisable qui les fait vivre. Une chose est sure : tous y sont attachés et tiennent à la préserver. Et tous y ont leurs petites pépites et spots cachés.

Sophie Jovillard va aller à la rencontre de celles et ceux qui font vivre ce territoire. Tous ont à coeur de lui faire découvrir leurs petites pépites et secrets, qui rendent l’Estérel unique.