"C dans l'air" jeudi 27 février 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Ce sont les dernières heures d'existence pour C8 sur la TNT. Vendredi soir, la chaîne du groupe Bolloré, ainsi que NRJ12, va arrêter d'émettre, l'Arcom ayant décidé en juillet dernier de ne pas renouveler leurs fréquences. Avant cette sanction finale, le régulateur de l'audiovisuel français, avait multiplié les mises en garde, mises en demeure et amendes contre C8.

Depuis une dizaine d'années, le talk-show a enchaîné les déclarations ou les gestes problématiques…. Pour l’ARCOM, C8 a manqué à deux de ses obligations : le respect de la vie privée et la lutte contre les discriminations.

Mais l'extinction de C8 a été critiquée par des politiques de droite et d'extrême droite, de Laurent Wauquiez (LR) à Marine Le Pen (RN).

De son côté Cyril Hanouna dit avoir reçu quatre propositions. Il n'en cite que deux : rester dans le groupe Canal Plus, pour une quotidienne sur CStar, en plus de son émission sur Europe , ou partir chez M6, qui lui offre un créneau sur W9 et sur Fun Radio. Avec une obligation : ne plus parler de politique, revenir à du pur divertissement.

Fin du suspense au cours d'un prime-time exceptionnel, ce jeudi soir : à la fin de l'ultime numéro de TPMP, Hanouna montera dans un bus avec ses chroniqueurs, et en descendra devant le siège de son nouvel employeur. Il a cependant livré deux autres "destinations" possibles pour l'après C8 : "chez moi", a-t-il dit, ce qui "voudra dire que je vais monter moi-même ma chaîne", ou "autre chose. Peut-être, pourquoi pas, 2027", semblant indiquer qu'il réfléchit à une candidature ou à un rôle quelconque lors de la prochaine élection présidentielle.

Le thème de l'émission :

L’UE nous "entube"… la violente charge de Trump

Donald Trump poursuit ses menaces contre l’Europe. Après le Canada et le Mexique, le président américain a annoncé que les produits européens feront également l’objet "prochainement" de 25 % de droits de douane. Selon l’ancien animateur de téléréalité, volontiers provocateur, l’Union Européenne a "été conçue pour entuber les États-Unis". Bruxelles a vite réagi promettant de répliquer "fermement" et "immédiatement". "Les États-Unis aujourd'hui ne sont plus nos alliés", a affirmé la députée européenne Valérie Hayer, présidente de Renew Europe et secrétaire générale déléguée de Renaissance. "Ils ne sont pas nos adversaires, j'espère qu'ils ne le deviendront pas", a-t-elle ajouté avant d’appeler "à réagir" et à "sortir de notre dépendance notamment vis-à-vis des États-Unis".

Alors les États-Unis sont-ils toujours nos alliés ? Nous défendront-ils demain ? L’Amérique est-elle devenue un adversaire ? Ces questions hantent les dirigeants européens depuis que Donald Trump a annoncé vouloir entamer des négociations sur la guerre en Ukraine avec Moscou, et seulement Moscou. Elles se posent avec plus d’urgence encore depuis que les États-Unis ont voté une résolution sur l’Ukraine au côté de la Russie et de ses alliés comme la Corée du nord, contre les pays de l’Union européenne. Le président américain épouse désormais la rhétorique du Kremlin sur l’origine du conflit, et sur l’illégitimité du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, quand J. D. Vance et Elon Musk apportent leur soutien à l’extrême droite européenne.

Lors de la grande conférence internationale consacrée aux questions de sécurité, à Munich, le vice-président des États-Unis était venu déclarer son soutien au parti d’extrême droite allemand AfD, en pleine campagne des élections législatives allemandes, a attaqué avec véhémence les démocraties libérales de l’UE, affirmant – sans hésiter à recourir à moult exagérations et fake news – que le vrai danger pour l’Europe ne vient pas de la Russie, mais bien de l’intérieur, sécrété par des ennemis qui poussent les Européens à « oublier leurs valeurs démocratiques communes avec les États-Unis ». De son côté, le patron de X, Tesla et SpaceX avait multiplié les appels à voter pour le parti d'Alice Weidel, à base de messages sur son réseau social, de tribunes dans la presse et de déclarations polémiques. Dans ses interventions, le conseiller spécial du président américain Donald Trump, n’a pas hésité à utiliser l'insulte et la désinformation pour soutenir l’AfD. Finalement, le principal parti d'extrême droite outre-Rhin a réalisé une percée historique lors des élections fédérales anticipées, recueillant 20,8 % des suffrages, dans un pays où la libération des paroles et des actes relevant du néonazisme inquiète. Les équipes de #cdanslair sont allées à la rencontre d’un professeur harcelé et agressé, pour avoir tenté de dénoncer les agissements – documentés – de certains de ses élèves.

En France, également, l’inquiétude est là après plusieurs agressions en quelques jours. Ainsi le 22 février dernier Anton Burel, élu de la commune de Cintré, à l’ouest de Rennes, a été passé à tabac à la sortie d’un bar de sa ville. Il s’était interposé face à cinq hommes qui entonnaient des chants racistes et faisaient un salut nazi. Quelques jours plus tôt à Paris, six militants d’extrême droite ont été mis en examen après l’attaque contre une conférence antifasciste dans le Xème arrondissement. Une vingtaine d’individus, cagoulés et armés de tessons de bouteille, criant "Paris est nazi" avaient roué de coups deux personnes dont un membre de la CGT qui avait également reçu des coups de couteau. À Angers, trois hommes ont été interpellés ces derniers jours. Ils sont soupçonnés d’avoir tabassé, fin janvier, quatre étudiants. Ceux-ci ont été frappés après avoir refusé d’effectuer des saluts nazis.

