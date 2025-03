"C dans l'air" samedi 1er mars 2025, les invités reçus par Maya Lauqué sur France 5

Ce samedi 1er mars 2025 à partir de 17:30 sur France 5, Maya Lauqué présentera un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Ce samedi 1er mars 2025, Maya Lauqué recevra : Isabelle de Gaulmyn, productrice déléguée des Matins de France Culture, ancienne vaticaniste, et autrice de "François, un pape pour tous" (éditions du Seuil)

Hier soir, l'inquiétude est montée d'un cran concernant la santé du pape François, hospitalisé depuis seize jours, lorsqu'une "crise respiratoire" a été annoncée. Son "cadre clinique" montrait jusqu'ici une amélioration régulière de son état, faisant penser que le souverain pontife allait surmonter cette épreuve. Une perspective rassurante que le bulletin médical publié vendredi soir a fait voler en éclats. "Le Saint-Père a présenté une crise isolée de broncospasme qui a entraîné un épisode de vomissement avec inhalation et une soudaine aggravation de son état respiratoire", a rapporté le Vatican. François a immédiatement reçu une assistance "non invasive".

"La pape a passé une nuit tranquille et se repose", a tenu à rassurer samedi matin le Vatican dans un bref communiqué, alors que le pronostic vital du pontife de 8 ans reste toujours "réservé". Il souffre d'une double pneumonie, après avoir été admis à l'hôpital Gemelli de Rome le 14 février dernier.

Demain, pour la troisième fois consécutive, François ne devrait pas être en mesure de célébrer la traditionnelle prière hebdomadaire de l'Angélus. Jamais il n'a manqué ce rendez-vous aussi longtemps depuis son élection en 2013.

Isabelle de Gaulmyn reviendra sur la façon dont le pape François a imprimé de sa personnalité l'Eglise catholique. Elle analysera aussi ses récentes prises de position. A quelques jours du début du carême, pourra-t-il un jour reprendre ses fonctions ?

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.

Claude Guibal, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France.

Marie Jego, journaliste au Monde, ancienne correspondante en Russie.

Vincent Hugeux, journaliste indépendant, essayiste, spécialiste des enjeux internationaux.

Sonia Dridi (en duplex), Journaliste correspondante aux Etats-Unis.

Trump / Zelensky : le choc et les conséquences

La sidération est mondiale. L'altercation, hier dans le bureau ovale, entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump et son vice-président J.D. Vance restera historique. La tension est montée quand le président ukrainien a prédit que les Etats-Unis finiront par "sentir les effets de la guerre". "Ne nous dites pas ce que nous allons sentir" a riposté Trump avant une longue et violente joute verbale, et ce coup final : "Concluez un accord ou on vous laisse tomber". Le président ukrainien a ensuite quitté la Maison blanche sans signer l'accord sur les minerais pour lequel il avait fait le déplacement.

Les réactions ont été immédiates : "Trump a dit la vérité au clown cocainé", a raillé l'ex-président russe Dmitri Medvedev, tandis que l'Europe a exprimé son soutien en bloc à Zelensky. Celui-ci, interrogé sur Fox News, a refusé de présenter ses excuses à son homologue américain. Il est arrivé cet après-midi à Londres, où aura lieu demain un sommet crucial d'une douzaine de dirigeants européens.

Zelensky est donc affaibli. cet ex-comédien devenu chef de guerre, souvent comparé à Churchill, s'est vu propulsé au coeur d'un conflit qui décime sa population et bouleverse l'ordre géopolitique mondial. C dans l'air fait le bilan de son action depuis trois ans, entre communication réussie et contre offensive ratée sur le front face aux Russes. Un président en difficulté pourtant soutenu à 57% par les Ukrainiens.

Les Ukrainiens qui par milliers ont quitté le pays depuis février 2022 pour fuir la guerre. Près de 70 000 vivent aujourd'hui en France. C dans l'air a rencontré une famille ukrainienne installée à Rouen depuis deux ans. Elle comme ses proches restés au pays rêvent d'une paix durable.

Alors, quelles vont être les conséquences de cette passe d'armes entre Trump et Zelensky ? L'Ukraine peut-elle tenir sans le soutien américain ? Comment se déroule l'intégration des réfugiés ukrainiens en France ?

