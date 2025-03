"Beau Geste" dimanche 2 mars 2025, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Pierre Lescure vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 2 mars 2025 à 22:35 pour un nouveau numéro de "Beau Geste", une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

En tournage, en avant-première, dans les festivals, en France comme à l'étranger, sur les films intimistes comme les comédies populaires, Pierre Lescure, ancien président du Festival de Cannes, discute avec les artistes qui font l'actualité dans des lieux qui font sens : salles de cinéma, musées, ou encore librairies.

Pas de plateau, c’est lui qui part à la rencontre des personnalités pour des conversations autour d’une passion commune pour tous les films, les classiques comme les modernes.

En parallèle de ses rencontres, la rédaction de "Beau Geste" couvre les événements cinématographiques pour alimenter un feuilleton hebdomadaire en immersion dans le vaste milieu du cinéma.

Au sommaire cette semaine :

Cette semaine, Pierre Lescure vous propose un best of des meilleurs moments de l'émission.

Les rencontres

Pierre Niney, qui attiré près de 9,5 millions de spectateurs en incarnant le mythique "Comte de Monte-Cristo".

Laure Calamy, qui nous transporte à nouveau dans le film "Mon inséparable".

Ludivine Sagnier qui revient sur son rôle de mère dans l'adaptation du Prix Goncourt "Leurs enfants après eux".

Tournage

Les coulisses du tournage d'un film les plus attendus en 2025 : Beau Geste vous emmène en exclusivité sur le plateau de "Chien 51" avec Gilles Lellouche et Adèle Exarchopoulos.

Trip

Elle concours pour l'Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisatrice avec son conte gore et féministe "The Substance". Coralie Fargeat a filmé pour Beau Geste son périple promotionnel en Amérique du Nord aux côtés de Demi Moore.



Tournage

Beau Geste a pris le train pour Le Creusot pour y rejoindre Michèle Laroque et Kad Merad sur le premier jour de tournage de "100 millions !" leur prochaine comédie.

Vive la famille



Beau Geste va vous faire contempler une famille du Jura qui a tourné ensemble et très loin de la capitale un drame profond et humaniste intitulé « Vingt dieux ».

Bouleversant

C'est la révélation dont tout le monde parle : Abou Sangaré, jeune migrant devenu acteur grâce au drame poignant "L’histoire de Souleymane".

Capsule Temps



Beau Geste remontera le temps, il y a 50 ans avec Alain Delon sur le tournage de la suite de Borsalino.