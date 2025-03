"C dans l'air" lundi 3 mars 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 3 mars 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce lundi 3 mars 2025, Caroline Roux recevra Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis.

Réunis à Londres autour du président ukrainien, les principaux dirigeants européens appellent à réconcilier Volodymyr Zelensky et Donald Trump après leur clash de vendredi….Tout en préparant le renforcement de la défense européenne pour se préparer à vivre sans le "parapluie" américain.

Tous ceux qui ont été choqués par la scène brutale du bureau ovale vendredi, entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump et JD Vance, souhaitaient ardemment une réaction forte de l’Europe. C’était faire peu de cas de la réalité du rapport de force, et du fait que même hostiles, les États-Unis restent incontournables sur les questions de sécurité européenne.

Le résultat fut un numéro d’équilibriste à Londres, hier, où s’étaient réunis une quinzaine de pays, en présence du président ukrainien à peine revenu de l’incroyable clash de Washington. D’un côté, il y a la volonté de réparer si possible les dégâts de la terrible rencontre de la Maison-Blanche ; de l’autre la nécessité de préparer l’Europe à la vie sans l’Amérique.

James André, grand reporter à France 24.

Pierre Haroche, maître de conférences en politique européenne et internationale.

Peer de Jong, ancien colonel, spécialiste de géopolitique.

Joséphine Staronn, directrice des études et des relations internationales chez Synopia.

Le thème de l'émission :

Et maintenant, Trump veut punir Zelensky...

Le président ukrainien est plus que jamais dans le viseur de Washington, et le soutien européen réaffirmé ces dernières heures à Londres n’y a rien changé. Qualifié de dictateur, puis quasiment expulsé de la Maison-Blanche après la scène brutale dans le bureau ovale devant les caméras du monde entier, entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump et JD Vance, les États-Unis font encore monter la pression sur le dirigeant ukrainien, laissant planer l’idée qu’il pourrait devoir quitter son poste.

"Nous avons besoin d’un dirigeant qui peut traiter avec nous, traiter avec les Russes à un moment et mettre fin à cette guerre", a déclaré le conseiller à la sécurité nationale du président Trump, Mike Waltz. "S’il devient évident que le président Zelensky, soit pour des motivations personnelles, soit politiques, diverge de la volonté de mettre fin aux combats dans son pays, alors je crois qu’on a un vrai problème", a-t-il ajouté, interrogé sur la chaîne CNN. Une position qui reprend celle défendue par le Kremlin depuis le début de l’invasion de l’Ukraine et qui a une nouvelle fois appelé ce lundi à "forcer" le dirigeant ukrainien à faire "la paix".

"Me remplacer ne sera pas si facile", avait répondu dans la soirée Volodymyr Zelensky depuis Londres, où il a reçu le soutien de ses alliés européens. Rassemblés dans la capitale anglaise pour un sommet ce dimanche 2 mars, une quinzaine de chefs d’États européens ont rappelé qu’ils seraient aux côtés de Kiev "aussi longtemps qu’il le faudrait" et souhaitent infléchir la position américaine en proposant un plan de paix. Mais alors qu’Emmanuel Macron a développé dimanche soir dans la presse l’idée d’une trêve d’un mois en Ukraine, présentée comme une proposition franco-britannique, ce lundi, le Premier ministre Keir Starmer a affirmé qu'il n'y avait pas encore d'"accord" sur le sujet. "Plusieurs options sont sur la table, sous réserve de discussions plus approfondies avec les partenaires américains et européens, mais une trêve d'un mois n'a pas fait l'objet d'un accord", a également souligné un responsable du gouvernement britannique.

Des dirigeants européens bien décidés, en revanche, à se réarmer face à la menace russe et au désengagement américain. L’Allemagne envisagerait d’investir dans la défense et les infrastructures plusieurs centaines de milliards d'euros, et son futur chancelier Friedrich Merz s’est dit prêt à parler de protection nucléaire avec Paris et Londres. Un plan global sera présenté lors d’un sommet européen ce jeudi. D’ici là, deux débats sans vote auront lieu aujourd’hui à l’Assemblée et au Sénat en France sur la situation en Ukraine, alors que le débat sur un parapluie nucléaire européen a été relancé depuis qu’Emmanuel Macron s’est dit prêt samedi à "ouvrir la discussion" sur le sujet.

Mais pour la leader du Rassemblement national (RN), les États-Unis restent "évidemment" un allié de la France au sein de l'Otan (Organisation du traité de l'Atlantique nord). Ceux qui disent le contraire "ne sont pas des gens raisonnables", a affirmé Marine Le Pen, qui, dans son programme de 2022, défendait la sortie du commandement intégré de l'Otan et un rapprochement stratégique avec la Russie. Pour Marine Le Pen, la dissuasion nucléaire de la France doit rester "française". "On ne doit pas la partager", a-t-elle estimé, en minimisant la portée des échanges très tendus entre les présidents américain et ukrainien, la veille, dans le Bureau ovale. "C'est assez normal", a-t-elle jugé, parce que "le chemin de la paix est un chemin qui est difficile".

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu lui a répondu sur X que la dissuasion nucléaire "restera" française "de la conception et la production de nos armes jusqu'à leur mise en œuvre sur décision du président de la République", mais qu'en même temps, "nos intérêts vitaux comportent une 'dimension européenne'". Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a de son côté "mis en garde contre une ligne de front qui ne cesse de se rapprocher de nous".

Autre sujet au centre des débats : la réponse européenne à la hausse des droits de douane annoncée par le président américain. Pour l’ancien chef d’État François Hollande, "face à ce qui est une offensive commerciale de Donald Trump, il va falloir être très ferme, très dur… " "Nous, les Européens – et les Français doivent être en première ligne – nous devons lui faire mal, très mal". Le député de Corrèze a estimé, par ailleurs, que "le peuple américain reste notre ami, mais lui n’est plus notre allié" alors qu’aux Etats-Unis des manifestations ont lieu à New York, Los Angeles et Boston mais aussi à Waitsfield, dans le Vermont, où le vice-président américain est venu pour un séjour en famille.

