"C ce soir" lundi 3 mars 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 3 mars 2025 à 22:40 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli, du lundi au mercredi, puis Camille Diao, le jeudi, reçoivent des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Avec deux chroniqueurs en alternance : Laure Adler et Arthur Chevallier.

Thème et invités du lundi 3 mars 2025 :

Europe - États-Unis • L'heure de la rupture ?

C’est une question d’heure… Quelle heure est-il en Europe en ce début mars 2025 ? “Minuit moins le quart”, selon Emmanuel Macron, pour qui il est donc encore temps d’éviter le pire après l’altercation historique entre Trump et Zelensky dans le bureau ovale, mais à condition de se dépêcher… Une Europe qui se retrouve au pied du mur, au bord du gouffre disent même certains, en tout cas face à l’Histoire, au moment de faire des choix qui engagent l’avenir du continent et qui pose crûment la question de notre rapport aux Etats-Unis… Karim Rissouli va en débattre ce soir avec ses invités…

Après la tentative d’humiliation de Zelensky à Washington, jusqu'où faut-il affronter les Américains ? Faut-il rendre coup pour coup et accepter le divorce avec notre allié historique, comme le disent les uns ? Ou être réaliste et regarder en face notre dépendance à Washington comme le disent les autres ? Bref, le réveil et la sécurité de l’Europe face à la menace russe passent-t-il par la rupture avec le grand frère américain ?

Les invités en plateau :

Jacques Rupnik, historien, politologue, directeur de recherche émérite au CERI de Sciences Po.

Arnaud Le Gall, député LFI du Val-d’Oise, membre de la Commission des affaires étrangères.

Guillaume Ancel, ancien officier et chroniqueur de guerre.

Maud Quessard, drectrice du domaine « Europe, Espace transatlantique, Russie » à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM).

Aline Le Bail Kremer, journaliste et co-fondatrice de Stand With Ukraine.