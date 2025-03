"C dans l'air" mardi 4 mars 2025, les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 4 mars 2025 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 4 mars 2025 Caroline Roux reçoit : Oxana Melnychuk, politologue ukrainienne et présidente de Unis pour l'Ukraine.

Après le clash avec Volodymyr Zelensky dans le Bureau ovale, colère, angoisse, tristesse… Les propos du président américain à l’égard de l’Ukraine et de Volodymyr Zelensky, vendredi 28 février, ont provoqué indignation et effroi dans le pays en guerre. Un torrent d’émotions que les Ukrainiens, qu’ils soient civils à l’arrière ou soldats sur le front, ont partagé en masse sur les chaînes Telegram et les réseaux sociaux, tout au long d’une nuit marquée par de nombreux bombardements russes sur plusieurs villes.

Et maintenant , le président des Etats-Unis attend que le gouvernement ukrainien prouve qu'il recherche la paix avec la Russie et suspend les livraisons d'armes. Une manière de faire pression sur Volodymyr Zelensky.

Les experts invités :



Bruno Tertrais, directeur adjoint de la FRS.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest France.

Laure Mandeville, grand reporter au Le Figaro.

Antoine Vitkine, journaliste, réalisateur du documentaire "Opération Trump : les espions russes à la conquête de l'Amérique".

Anastasia Fomitchova (en duplex de Kiev), docteur en sciences politiques rattachée à la chaire d’études ukrainienne de l’université d’Ottawa.

Le thème du magazine :

Ukraine : Donald Trump suspend l'aide militaire

Forcer la paix en Ukraine et accentuer la guerre commerciale. Après la rencontre de vendredi à la Maison-Blanche, qui a tourné en affrontement verbal, devant les caméras du monde entier, entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump et JD Vance, les États-Unis ont décidé de resserrer encore l’étau sur le dirigeant ukrainien, en décidant cette nuit de la suspension de l’aide militaire cruciale à Kiev. "Ce gars ne veut pas de paix tant qu’il a le soutien des États-Unis", a écrit hier Donald Trump sur son réseau social. Le président américain a ordonné une "pause" dans les livraisons d’armes et de munitions, accordées par son prédécesseur aux Ukrainiens en guerre contre la Russie.

Le vice-président américain JD Vance a, de son côté, estimé sur Fox News que le président ukrainien avait "montré un refus clair de s’engager dans le processus de paix". "Il n’y était pas encore, et je pense, franchement, qu’il n’y est toujours pas, mais je pense que nous finirons par y arriver. Il le faut", a-t-il dit.

Avec ce gel de l’aide militaire, l’administration Trump entend contraindre le dirigeant ukrainien à accepter un cessez-le-feu sans conditions. Obtenir des garanties de sécurité américaines est "d'une importance existentielle" pour Kiev, mais aussi pour l'Union européenne, a martelé ce mardi le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal, lors d’une conférence de presse. L’Ukraine s'est dite "déterminée à poursuivre sa coopération" avec Washington et prête à signer "à tout moment" l'accord-cadre sur l'exploitation de ses ressources naturelles par les États-Unis, mais elle ne fera pas de concessions territoriales. Kiev a également indiqué "discuter" avec les Européens de la possibilité de remplacer l’aide militaire américaine.

L’UE, par la voix de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, a dans la matinée dévoilé un plan pour "réarmer l'Europe" qui doit lui permettre de mobiliser près de 800 milliards d'euros pour sa défense, et fournir une aide immédiate à l'Ukraine, alors que la décision américaine se fait déjà ressentir dans le principal centre logistique en Pologne. La situation est "très grave" a déclaré le porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères, soulignant que cette décision américaine "d'une grande importance politique" a été prise "sans aucune information ni consultation" des alliés de l'OTAN. Dans une interview à CNN, le président finlandais Alexander Stubb a proposé de son côté que l'Ukraine devienne automatiquement membre de l'OTAN si la Russie venait à rompre un cessez-le-feu, se faisant l'écho d'une suggestion émise par un sénateur américain proche de Donald Trump. Mais le président américain, lui, exclut l'idée d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN - ligne rouge pour Moscou - et le vice-président américain s'en est encore pris aux Européens, les appelant à être "réalistes", plaidant le fait que "cette guerre ne peut pas durer indéfiniment." Déjà à la mi-février, l’ex-sénateur de l’Ohio avait stupéfié les responsables européens en se lançant dans une violente attaque contre les démocraties européennes et en les appelant à rompre le "cordon sanitaire" avec l’extrême droite. L’altercation avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le 28 février dans le Bureau ovale, a illustré le poids prédominant qu’il occupe désormais à la Maison-Blanche et son souhait de radicaliser la politique étrangère américaine.

Parallèlement, le président américain a décidé d’intensifier sa guerre commerciale. Depuis ce matin, les produits canadiens et mexicains qui entrent sur le sol américain sont taxés à 25 %, et les droits de douane sur les produits chinois sont passés à 20 %. En réponse, le Canada et la Chine ont décidé d'imposer des taxes sur les produits américains.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.