"Thalassa, aventures extrêmes" : Il était une fois l'Alaska, lundi 10 mars 2025 sur France 5 (vidéo)

Lundi 10 mars 2025 à 21:05 sur France 5 dans "Thalassa, aventures extrêmes", Diego Buñuel nous emmène en Alaska, le plus grand des États américains.

Dans cet épisode inédit de "Thalassa, aventures extrêmes", Diego Buñuel vous propose un long voyage pour assister à la migration des saumons sauvages, un événement naturel exceptionnel.

Chaque été, près de deux cents millions de saumons arrivent en effet de l’océan Pacifique pour retrouver les rivières d’Alaska où ils sont nés et où ils se reproduisent. Des saumons qui font d’abord le bonheur des grizzlis que Diego va avoir la chance d’observer au plus près. Ce festin annuel permet en effet aux ours de constituer suffisamment de graisse pour affronter l’hiver.

Mais ce phénomène attire aussi des milliers de pêcheurs de toute l’Amérique qui rêvent de faire fortune en quelques semaines. C’est une ruée vers le saumon, encadrée par des quotas stricts, qui rappelle une autre ruée en Alaska, celle de l’or. Et là encore, elle attire de jeunes Américains, en quête de pépites miraculeuses et d’aventures. C’est le cas d’Emily, chanteuse d’opéra, qui est devenue à Nome, tout au nord de l’Alaska, pêcheuse d’or dans les eaux glacées de la mer de Béring.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Thalassa, aventures extrêmes" Arctique l'océan blanc"