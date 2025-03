"Sept à Huit" dimanche 9 mars 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 9 mars 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 9 mars 2025 :

Face à la délinquance et à la loi des dealers, des habitants pris au piège.

Domiciles sous alarme, vidéo protection, comment se protègent les villes et les particuliers ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 9 mars 2025 :

Le combat des Restos du Coeur...

Le combat de l'association pour les jeunes travailleurs et les mères isolées.

Carnaval de Dunkerque

Immersion au coeur de la fête débridée des stars du carvanal.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Leïla Bekhti

Instantanément attachante. Celle, qui est devenue l’une des actrices les plus cotées du cinéma français, mène de front carrière et maternité.

Mère de 4 enfants, Leïla Bekhti est phénoménale dans son dernier film « Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan », en salle le 19 mars. Un hommage à toutes les mères.