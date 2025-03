"La Grande Librairie" célèbre la lecture mardi 11 mars 2025 sur France 5, les invités d'Augustin Trapenard

À L’occasion de la quatrième édition du quart d’heure de lecture national, Augustin Trapenard vous invite à participer à cet événement dans "La Grande Librairie" exceptionnellement diffusée mardi 11 mars 2025 à 21:05 sur France 5.

Objet de fascination et d'inspiration littéraire, la nuit nourrit l’imaginaire des écrivains.

Christine Angot, dont le livre « La nuit sur commande » paraîtra le 12 mars aux éditions Stock, Jean-Baptiste Del Amo, qui publiera « La Nuit ravagée » le 13 mars chez Gallimard.

Pour donner à chacun l’envie de plonger dans la littérature, "La Grande Librairie" se clôturera par un moment de lecture exceptionnel, porté par l’un de nos plus grands comédiens Guillaume Gallienne.

Le Centre national du livre (CNL), en lien avec le ministère de l’Éducation Nationale, invite tous les Français et Françaises à célébrer collectivement la lecture à travers un « quart d’heure de lecture national », le mardi 11 mars 2025.

Que nous soyons ou non lecteurs, lecteurs occasionnels, habituels ou inconditionnels, cette opération nationale symbolique a pour but de remettre la lecture au cœur de notre quotidien, en nous donnant envie de lire 15 minutes par jour… ou plus !