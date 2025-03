"Beau Geste" dimanche 9 mars 2025, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Pierre Lescure vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 9 mars 2025 à 22:45 pour un nouveau numéro de "Beau Geste", une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

En tournage, en avant-première, dans les festivals, en France comme à l'étranger, sur les films intimistes comme les comédies populaires, Pierre Lescure, ancien président du Festival de Cannes, discute avec les artistes qui font l'actualité dans des lieux qui font sens : salles de cinéma, musées, ou encore librairies.

Pas de plateau, c’est lui qui part à la rencontre des personnalités pour des conversations autour d’une passion commune pour tous les films, les classiques comme les modernes.

En parallèle de ses rencontres, la rédaction de "Beau Geste" couvre les événements cinématographiques pour alimenter un feuilleton hebdomadaire en immersion dans le vaste milieu du cinéma.

Au sommaire cette semaine :

L'émission débutera par un hommage à Bertrand Blier, réalisateur, scénariste et écrivain qui est décédé le 20 janvier dernier.

Les rencontres

Leïla Bekhti et Jonathan Cohen, qui nous emmènent à l'intérieur de l'école des beaux arts à Paris. Ils sont mère et fils dans la comédie dramatique « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan » au cinéma le 19 mars 2025.

Pamela Anderson qui, loin des plages de Malibu, se réinvente dans le touchant « The Last Showgirl » le 12 mars 2025 au cinéma.

Avant-Première



L'acteur Redouane Bougheraba a offert à sa ville Marseille la première tournée d'avant-première du film « Délocalisés » réalisé avec son frère Ali.

Enquête

La parole s'est enfin libérée contre les violences sexistes et sexuelles sur les tournages, mais la route est encore longue. Beau Geste a suivi une coordinatrice d'intimité et une directrice de casting qui forment la nouvelle génération d'acteurs.

Coulisses

Beau geste a rejoint le réalisateur Michel Hazanavicius alors qu'il est en train de restaurer ses deux volets cultes d'OSS 117.

L'après César

Beau Geste a fait se rencontrer les deux comédiennes reparties le week-end dernier avec un césar : Hafsia Herzi et Nina Meurisse qui parlent de cette aventure commune dingue.

Un café & l'addition

Enya Baroux, actrice et réalisatrice, fille d'Olivier Baroux confie les films de sa vie.

Capsule Temps



Beau Geste remonte le temps avec Jeanne Moreau.