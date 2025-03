"C dans l'air" mardi 11 mars 2025, les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 11 mars 2025 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mardi 11 mars 2025 Caroline Roux reçoit : Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre.

Emmanuel Macron accueille à Paris les responsables militaires de trente pays appartenant à l’UE ou à l’OTAN. Les plus hauts responsables des armées de trente-deux pays de l’Union européenne et de l’Otan tiennent ce mardi après-midi à l’École militaire, à Paris (VIIe), une réunion sur la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron, qui s’adressera à eux vers 17h30, présentera le plan franco-britannique de garanties de sécurité du pays.

Ce véritable sommet militaire rassemblera les plus haut gradés de trente-deux pays (trente en présentiel, deux en visioconférence), dont, bien sûr, le général Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées, ce mardi après-midi au musée de la marine, place du Trocadéro à Paris…

À des milliers de kilomètres de là, des négociations ukraino-américaines ont lieu dans la ville saoudienne de Djedda.

Les experts invités :



Général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d’état-major et ancien commandant suprême de la transformation de l’OTAN.

Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest France.

Vincent Hugeux, journaliste indépendant, essayiste, spécialiste des enjeux internationaux.

Le thème du magazine :

Des centaines de drones ukrainiens ont été lancés cette nuit sur la Russie, en particulier sur la région de Moscou. Trois personnes sont mortes et dix-huit autres ont été blessées, selon le ministère russe de la Santé et les autorités municipales. Cette attaque, la plus importante contre la région de la capitale, rarement touchée depuis le début de l’invasion russe en Ukraine en février 2022, est intervenue à quelques heures de pourparlers ce mardi en Arabie Saoudite entre représentants ukrainiens et américains sur la guerre en Ukraine. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio avait jugé hier soir prometteuse une proposition ukrainienne de trêve dans les airs et en mer dans la guerre avec la Russie, tout en indiquant que l’aide américaine et le partage de renseignements pourraient reprendre si Kiev s’engageait dans un processus de paix.

Dans la matinée, l’Ukraine a déclaré que son attaque de drones visait à "inciter" Vladimir Poutine à accepter une trêve aérienne. Volodymyr Zelensky depuis plusieurs jours appel à un cessez-le-feu dans les airs et en mer. «Les premières étapes pour établir une paix réelle devraient être de forcer la seule source de cette guerre, c’est-à-dire la Russie, à mettre fin à de telles attaques», avait écrit vendredi le président ukrainien dans un message sur X, en demandant une «interdiction» de l’usage «de missiles, de drones à longue portée et de bombes» aériennes alors que Moscou a massivement bombardé l’Ukraine ces derniers jours.

Pendant ce temps, en France, Emmanuel Macron va recevoir cet après-midi à Paris 30 chefs d'état-major de pays européens et de l’Otan pour discuter des garanties de sécurité à fournir à l’Ukraine en cas de cessez-le-feu. Le ministre de la Défense réunira ensuite ce mercredi ses homologues du groupe E5 (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Pologne), ainsi que des représentants de l’Union européenne, de l’Otan et, en visioconférence, le ministre ukrainien de la Défense, pour « coordonner leur action en soutien à Kiev ». Il sera également question du réarmement de l’Europe alors que les pays riverains de la mer Baltique ont publié une multitude de rapports mettant en garde contre les projets du président russe Vladimir Poutine d'étendre le conflit militaire à l'ensemble de l'Europe. Le service de renseignement extérieur de l'Estonie a notamment averti que la Russie renforçait ses forces armées, laissant craindre "une future guerre potentielle avec l'Otan". Nos journalistes sont allés faire un reportage dans ce pays où il existe la ligue de défense, une organisation de civils qui s’entraînent pour seconder les militaires en cas de conflit. C’est un rouage essentiel du système de défense estonien, et depuis l’invasion russe en Ukraine, elle prend de plus en plus d’importance. Le pays s’est également lancé dans la construction de centaines de bunkers le long des 338 km de frontières qu'il partage avec la Russie, dans le cadre de nouveaux projets visant à créer une "ligne de défense baltique" pour renforcer la sécurité régionale. Militairement, l'Estonie est l'un des membres de l'Otan qui consacre le plus de moyens à sa défense, 3,4 % de son PIB en 2024. Parmi les 32 membres de l'alliance, c'est le deuxième pays à avoir le plus dépensé.

Aux États-Unis, si la menace russe ne fait pas la Une des médias, c’est bien la guerre commerciale relancée par Donald Trump qui inquiète. Le refus du président américain, dans une interview donnée dimanche 9 mars à la chaîne Fox News, d’exclure la possibilité d’un recul de l’activité économique aux États-Unis a fait chuter la Bourse, lundi. Les investisseurs craignent notamment la hausse des droits de douane voulue par l’administration Trump et le risque d’une récession. Les acteurs de marché attendent désormais avec attention la publication, ce mercredi, de l’indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois de février, après un mois de janvier qui a vu l’inflation connaître une forte augmentation.

