"C ce soir" jeudi 15 mai 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 15 mai 2025 à 22:45 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli, du lundi au mercredi, puis Camille Diao, le jeudi, reçoivent des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Avec deux chroniqueurs en alternance : Laure Adler et, cette année, Arthur Chevallier.

Thème & invités du jeudi 15 mai 2025 :

Santé mentale • Tous vulnérables ?

Retour sur un enjeu majeur de santé publique devenu la grande cause nationale 2025 : la santé mentale.

Depuis le Covid, tous les indicateurs sont au rouge. Les Français vont de plus en plus mal et la parole se libère autour de l’anxiété, de la dépression, de la bipolarité…

Alors allons-nous réellement de plus en plus mal ou sommes-nous simplement plus enclins à en parler ? Est-ce notre société qui produit du mal-être ? Et si oui, comment retrouver collectivement un rapport au monde plus apaisé ?

Karim Rissouli en débat sur le plateau avec :

Guirchaume Abitbol, co-fondateur et président de l'application Lyynk.

Faroudja Hocini, psychiatre-psychanalyste, chercheuse au Centre de recherche Psychanalyse, médecine et société (CRPMS), co-autrice de « Tuer les gens, tuer la Terre. Passion euthanasique et crise écologique » aux éditions des Compagnons d’humanité (09.04.24)

Lauren Bastide, journaliste, autrice et productrice des podcasts La Poudre et Folie Douce, autrice de « Courir l’escargot » aux éditions JC Lattès (03.01.24)

Serge Hefez, psychiatre, psychothérapeute familial et psychanalyste.

Martin Legros, philosophe, journaliste, rédacteur en chef de Philosophie magazine, responsable des pages « Livres » du journal Philosophie magazine.

Aude Caria, directrice de l’organisme public d'information sur la santé mentale Psycom.