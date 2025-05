"Sept à Huit" : Gaël Monfils invité du Portrait de la Semaine dimanche 18 mai 2025 sur TF1 (vidéo)

Dimanche 18 mai 2025 à 19:30 dans le magazine "Sept à Huit", Gaël Monfils sera l'invité du Portrait de la Semaine d'Audrey Creso-Mara.

Déjà 20 ans qu’il est tennisman professionnel et Gaël Monfils continue à s’amuser sur les courts et à faire vibrer le public. « La Monf » comme on le surnomme est l’un des joueurs les plus populaires du circuit grâce à son jeu spectaculaire.

Celui qui va fêter ses 39 ans en septembre prochain est – comme chaque année – très attendu à Roland Garros dont la prochaine édition se déroulera du 25 mai au 8 juin 2025.

Dans le Portrait de la Semaine d'Audrey Crespo-Mara, il raconte l’histoire de sa vie. Celle d’un enfant que rien ne prédestinait à devenir numéro 1 français, numéro 6 mondial. Celle d'un champion qui multiplie les sacrifices pour être au plus haut niveau et notamment au cours de la quinzaine de tennis la plus célèbre de France.