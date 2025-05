"C dans l'air" samedi 17 mai 2025, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce samedi 17 mai 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce samedi 17 mai 2025, Axel de Tarlé recevra Marc Lhermitte, associé au sein du cabinet EY et coordinateur du baromètre sur l'attractivité de la France en 2025.

Si la France a conservé pour la sixième année consécutive sa première place en matière d’investissements internationaux en 2024, son succès reste mesuré. Le coût du travail, la compétitivité énergétique et la croissance atone sont autant de points faibles pour l’Hexagone quand les tensions géopolitiques et la guerre commerciale pénalisent plus largement le continent européen.

Marc Lhermitte viendra donc analyser les fragilités et les atouts de la France en matière d’investissements étrangers, alors que se prépare le sommet CHOOSE FRANCE où Emmanuel Macron est attendu par 200 chefs d’entreprise du monde entier ce lundi à Versailles. Le président a déjà promis de franchir cette année le seuil des 20 milliards d’euros d’investissements. Une annonce record, mais deux priorités semblent s’imposer : simplifier notre fiscalité et soutenir les industries stratégiques. Dans ce domaine, la France, première en Europe sur l’intelligence artificielle, a sa carte à jouer.

Laurent Valdiguié, grand reporter à Marianne.

Michelle Fines, journaliste d’investigation.

Johanna Rozenblum, psychologue-clinicienne.

Denis Salas, magistrat.

Le « violeur de la Sambre » : trente ans de crime

Treize faits supplémentaires de violences sexuelles, dont un viol. C'est ce pour quoi Dino Scala, le « violeur de la Sambre », a été mis en examen cette semaine. L'homme de 64 ans a déjà été condamné à vingt ans de prison pour une série de cinquante-quatre viols, tentatives de viols et d’agressions sexuelles. Des faits commis entre 1988 et 2018 près de son domicile, autour de la rivière Sambre, dans le nord de la France, mais aussi en Belgique.

Considéré comme l'un des pires violeurs en série, avec toujours le même mode opératoire, Scala a toutefois échappé à la justice pendant trente ans. La question du dysfonctionnement des institutions policières et judiciaires se pose donc face aux violences sexuelles.

Cette affaire fait écho avec celle des viols de Mazan. Si Dominique Pélicot a été jugé pour avoir violé et fait violer son ex-femme pendant dix ans, il pourrait être impliqué dans deux autres affaires : une tentative de viol en 1999 (pour laquelle il a reconnu une partie des faits) et un meurtre avec viol en 1991 à Paris. Le mode opératoire est similaire dans les deux cas : une visite d'appartement sous un faux nom, et un mouchoir imbibé d'éther pour endormir les agentes immobilières. Mais la perte de scellés et l'absence d'interrogatoire interrogent une fois encore sur des défaillances de la Justice.

Ces deux affaires, comme tant d'autres, fascinent en France et au-delà. Un engouement qui est loin d'être récent, et qui est même l'objet d'une exposition aux Galeries Montparnasse (Paris 15è). Les émissions à leur sujet font aussi des records d'audience, tout comme les fictions qui leur sont consacrées. L'affaire Dino Scala a elle-même été porté à l'écran, dans la série Sambre, diffusée sur France 2.

Alors, que sait-on des nouveaux cas de violences sexuelles pour lesquels Dino Scala est mis en examen ? Dominique Pélicot est-il aussi un meurtrier ? Pourquoi sommes-nous fascinés par les faits divers ?

