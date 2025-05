"66 Minutes" dimanche 18 mai 2025 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 18 mai 2025 à partir de 17:20, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:20 66 Minutes



Chiens : empoisonnements et psychose

Sortir son chien, une promenade loin d’être tranquille depuis quelques semaines… Des boulettes de viande et friandises empoisonnées ont en effet été retrouvées dans des parcs et espaces verts, un peu partout en France. La cible : les chiens. Plusieurs décès ont été signalés ces derniers mois en Gironde, en Indre-et-Loire ou encore dans les Bouches-du-Rhône où la mairie d’Allauch tente d’alerter les propriétaires d’animaux domestiques. De son côté, la SPA a mobilisé une trentaine d’enquêteurs. Qui s’attaque ainsi aux chiens et pourquoi ? Enquête sur un phénomène inquiétant.

Pratique et tendance, la ruée vers la gourde

Vous en avez sans doute une, comme la moitié des Français : une gourde. Plus écologique, plus économique qu’une bouteille d’eau et surtout plus tendance. Pailletée, mate, flashy, XXL… II en existe de toutes les couleurs et pour tous les budgets. La gourde devient même un accessoire de mode. Et les prix peuvent s’envoler. A l’image de la star de la catégorie, un modèle américain qui a envahi les réseaux sociaux. Sur ce marché très concurrentiel, les marques se livrent une bataille sans merci pour étancher la soif des Français. Comment ces marques font-elles la différence ? Gros plan sur la ruée vers la gourde.

Loisirs indoor : la révolution

Laser game, bowling, piscine à balles, trampoline, jeux vidéo, ateliers « immersifs », des activités réunies en un seul et même lieu, c’est la grande tendance de vos loisirs. Ces espaces indoor font de l’ombre aux cinémas et autres musées. Des salles, souvent gigantesques, qui séduisent de plus en plus les familles. Y passer l’après-midi pour une trentaine d’euros, s’y nourrir parfois, s’amuser toujours. Ces lieux innovants et conviviaux se développent partout en France depuis une quinzaine d’années. Derrière ces espaces, souvent des passionnés, guidés par une imagination débordante et… un certain sens des affaires ! Plongée au cœur de la révolution de vos loisirs.

18:40 66 Minutes Grand Format

Séoul, la capitale qui fascine les Français

Direction la Corée du Sud. Séoul est une capitale qui fascine les Français. Une immense métropole de dix millions d’habitants, cinq fois la population de Paris et qui allie technologies de pointe et traditions. Les gratte-ciels ultra-modernes y côtoient les maisons traditionnelles. 2 500 Français vivent à Séoul. Vous découvrirez ces expatriés qui sont restaurateurs, mannequins, chefs d’entreprise dans l’importation de produits français ou dans la cosmétique coréenne. Plongée dans l’art de vivre à la sud-coréenne et dans l’effervescence permanente de Séoul.