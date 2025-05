"Appels d'Urgence" : Immersion avec la BAC de Creil, lundi 19 mai 2025 sur TFX

Au sommaire du magazine "Appels d'Urgence" lundi 19 mai 2025 à 21:05 sur TFX : « Policiers sous pression à Creil : tension maximale en banlieue chaude ».

À 60 kilomètres de Paris, la ville de Creil, dans l'Oise est l'une des communes les plus pauvres de France, également réputée pour être l'une des plus difficiles à gérer. Pour faire face à une délinquance de plus en plus jeune, 180 policiers se battent sur tous les fronts.

L'un des principaux fléaux : les vols. Les cibles les plus prisées sont les chantiers de construction et les voitures, souvent démontées en pleine rue.

À Creil, l'autre grande mission des forces de l'ordre est la lutte contre la délinquance routière. Dans le département de l'Oise, le bilan est alarmant : 35 morts en 2024, un chiffre en hausse de 14 % en deux ans.

Enfin, comme dans de nombreuses villes, les policiers combattent sans relâche le trafic de stupéfiants qui pourrit la vie des habitants.

Embarquez auprès des hommes de la BAC, qui poursuivent les trafiquants et ne leur laissent aucun répit. Qu'ils soient jeunes policiers ou expérimentés, hommes ou femmes, plongez dans le quotidien haletant des policiers de Creil.