Restauration d'une Mercedes SLK 200 K dans "Vintage Mecanic" sur RMC Découverte lundi 19 mai 2025 (vidéo)

Lundi 19 mai 2025 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de "Vintage Mecanic", présenté par François Allain, consacré à la restauration d'une Mercedes SLK 200 K.

Pionnière incontestée dans le monde de la télévision automobile en France, l'émission "Vintage Mecanic" continue d'émerveiller les téléspectateurs avec son mélange unique d'expertise mécanique, de passion pour les voitures classiques et d'exploration des trésors automobiles cachés.

Mercedes SLK 200 K

La Mercedes SLK 200K, véritable icône des années 90, fait son entrée dans le garage de Vintage Mécanic. François a mis la main sur cette youngtimer au design intemporel, qui marque l'histoire des cabriolets avec son emblématique toit rigide escamotable. Un pas de plus vers le monde de la collection !

Mais avant de reprendre la route, un gros chantier mécanique attend notre équipe d'experts. Moteur, freinage et trains roulants seront passés au crible pour assurer un retour à la fiabilité d'origine. Le toit rétractable, point clé du modèle, devra aussi subir une inspection minutieuse.

Et pour corser le défi, l'injection et le compresseur "Kompressor" seront particulièrement scrutés, garants des performances et du caractère de ce moteur. Cerise sur le gâteau : François veut convertir la belle allemande à l'éthanol, tout en respectant un budget serré.

Un défi de taille pour l'équipe de Vintage Mécanic, où chaque détail comptera pour redonner tout son éclat à cette icône automobile !