"C à vous" mercredi 21 mai 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 21 mai 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Pendant la durée du Festival de Cannes, Anne-Elisabeth Lemoine ouvre l’émission depuis la Croisette puis passe la main à Aurélie Casse, en direct de Paris, avant de reprendre l'antenne depuis Cannes à 20:00.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 21 mai 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Frères musulmans : un rapport qui dénonce un islamisme “par le bas”, examiné ce mercredi par le gouvernement

Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de-Seine.

Georges Malbrunot, grand reporter au journal Le Figaro et spécialiste du Moyen-Orient.

Le Scouarnec : l’appel des victimes à quelques jours de la fin du procès

Manon Lemoine, membre du collectif des victimes de Joël Le Scouarnec.

Margaux Stive, journaliste au service police/justice de Franceinfo.

20:00 C à vous, la suite

En direct de Cannes

Suzanne Lindon, Vincent Macaigne, Pomme et Cédric Klapisch pour son film “La venue de l’avenir” en salle le 22 mai.

Nadia Tereszkiewicz et John C. Reilly, pour le film “Pile ou face ?” réalisé par Alessio Rigo de Righi et Matteo Zoppis, en salle prochainement.

Jodie Foster et Rebecca Zlotowski pour son film “Vie Privée” en salle le 26 novembre.

Nabilla sera également présente ce soir sur le plateau à Cannes.