"Echappées belles" dans le Gers, de village en village avec Jérôme Pitorin samedi 24 mai 2025 sur France 5

Samedi 24 mai 2025 à 21:00 dans "Échappées belles" sur France 5, Jérôme Pitorin vous proposera de découvrir le Gers, de village en village.

Été 2024, l’Observatoire de la Communication Publique Numérique annonçait que le Gers surpassait Paris sur Instagram, malgré sa ruralité. Véritable carte postale de la campagne gasconne, le Gers est traversé par les rivières Gers et Baïse, entre vignes et paysages verdoyants, et constitue un « grand jardin » riche en agriculture et élevage. Terre d’histoire et de culture, elle est le berceau de d'Artagnan et de l’Armagnac, où les traditions

et la cuisine gasconne perdurent.

Mais l’atout principal du Gers réside dans ses villages ! Le département compte déjà 6 Plus Beaux Villages de France : Fourcès, La Romieu, Larressingle, Lavardens, Montréal-du-Gers, Sarrant et peut-être bientôt un nouveau Village Préféré des Français car Lupiac a été choisi pour représenter l’Occitanie en 2025. Bastides, castelnaux et sauvetés, sont encore aujourd’hui les reflets de l'héritage architectural médiéval du Gers, et incarnent la richesse historique de la région.

Mais comment vivent ces villages aujourd’hui… ? Dans une des régions les plus rurales de France, quel est le secret de la vitalité des villages du Gers ?

Cette émission est une découverte itinérante de village en village pour rencontrer un territoire loin d’être endormi depuis le Moyen-âge…

Vivant grâce aux habitants qui aiment cultiver une identité régionale et la culture locale fortes, à travers des productions locales, la culture viticole, l’art rugbystique, la figure de d’Artagnan, les fêtes de villages et globalement une vraie convivialité et fierté d’être gersois, gascon.

C’est aussi grâce aux chemins de randonnées de Compostelle qui relient sur un tronçon classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, les villages les uns aux autres, que Jérôme Pitorin va découvrir l’engagement des habitants à partager leur attachement et leur engagement à faire vivre cet héritage villageois.

Sur les pas du mousquetaire d’Artagnan, ce voyage en pays gascon est une immersion dans une histoire vivante et généreuse, où les traditions sont réinventées pour dynamiser le territoire de villages en villages.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappées Belles" : « La magie de la Drôme »