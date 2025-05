"C dans l'air" vendredi 23 mai 2025, sommaire et invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 23 mai 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce vendredi 23 mai 2025, Axel de Tarlé recevra : Ella Cerfontaine, réalisatrice du documentaire "Qui a tué l'industrie française", qui sera diffusé dimanche à 21:05 sur France 5.

En cinquante ans, la France s'est vidée de près de la moitié de ses usines et du tiers de son emploi industriel, passant de 29% de la population active dans l'industrice en 1973, à 13 % seulement en 2020. Une mutation profonde de la société, que le film retrace, à travers les choix politiques, les stratégies patronales et les mutations internationales. Une désindustrialisation qui n'est pas "tombée du ciel", et dont les responsables sont nombreux. "Qui a tué l'industrie française ?" mène l'enquête sur cette révolution de notre économie et de notre société. Mouvements sociaux, sensation de dévalorisation du travail ouvrier, régions sinistrées par les délocalisations...le retentissement a été grand, du choc pétrolier, aux années 80 et à l'émergence d'un chômage de masse.

Construit comme une véritable investigation, ce documentaire remonte les pistes, interroge les témoins directs et confronte les suspects potentiels : les politiques libérales de l'ère Giscard, les virages économiques du mitterrandisme, les patrons, la mondialisation, les actionnaires en quête de rentabilité immédiate, les cabinets de conseil anglo-saxons... De Louis Gallois à Arnaud Montebourg, des ouvriers de Renault et GM&S à Pascal Lamy, le film donne la parole à ceux qui ont orchestré, subi ou analysé cette révolution "désindustrielle".

À l'heure où la souveraineté industrielle revient au cœur des préoccupations, le documentaire d'Ella Cerfontaine aide à comprendre comment la France est devenue "un pays qui ne sait plus fabriquer ce qu'il consomme".

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Général Patrick Dutartre, général de l’armée de l’Air et de l’Espace, ancien pilote de chasse.

Anne Bauer, grand Reporter, en charge des questions spatiales et de défense aux Echos.

Laurence Nardon, chercheure, responsable du programme Amériques de l’IFRI, Institut Français des Relations Internationales.

Anthony Bellanger, éditorialiste à Franceinfo TV, spécialiste des questions internationales.

Caroline Bruneau (en duplex), journaliste Industrie à Aérospatium.

Le thème de l'émission :

Un "dôme d’or", reposant sur un réseau de satellites capables d’intercepter des missiles jusque dans l’espace : tel est le projet titanesque porté par Donald Trump pour renforcer la défense des États-Unis d’ici la fin de son mandat.

"Une fois opérationnel, le Golden dome pourra intercepter des missiles, même s’ils sont tirés depuis l’autre bout de la planète ou depuis l’espace", a déclaré le président des Etats-Unis mardi, lors d’un briefing médiatisé depuis le Bureau ovale.

Le secrétaire à la Défense a ensuite précisé que le système visait à protéger le territoire américain contre toute attaque de missiles – qu’ils soient de croisière, balistiques, hypersoniques – ainsi que de drones, qu’ils soient armés de charges conventionnelles ou nucléaires.

Ces annonces marquent un tournant dans la militarisation de l’espace, longtemps considérée comme un tabou. Elles suscitent scepticisme et inquiétudes. Les experts jugent le calendrier irréaliste, et le budget annoncé – 175 milliards de dollars – largement sous-estimé. Certains spécialistes estiment que le coût réel pourrait être multiplié par dix, vingt, voire trente. Certains redoutent déjà que ce Dôme d’or ne se transforme en "passoire dorée".

L’Amérique se dirige-t-elle vers un "Dôme de fer" à l’image d’Israël ? Que recouvre précisément ce dôme d’or voulu par Trump ?

Le projet rappelle le programme avorté de « guerre des étoiles » de l’ancien président Ronald Reagan, en 1983, à savoir le bouclier spatial qui devait détecter les missiles balistiques russes, et qui n’a jamais été mis au point. Mais les Soviétiques n’avaient pas pu suivre, à l’époque, cette course à l’armement, et cela avait marqué le début de la fin pour l’URSS. Surtout, le point commun entre les projets de Donald Trump et de Ronald Reagan, c’est une démonstration de force qui relance la course aux armements, impliquant cette fois une militarisation de l’espace et, potentiellement, la fin de la dissuasion nucléaire.

Un "Dome d'or" qui symbolise aussi un recentrage des États-Unis sur eux-mêmes, alors que les négociations sur la guerre en Ukraine peinent à aboutir. Lors d’un appel avec des dirigeants européens, Donald Trump a admis que Vladimir Poutine ne cherchait pas la paix, convaincu de pouvoir encore remporter le conflit. Il a toutefois écarté toute nouvelle sanction contre Moscou.

Dans le même temps, Donald Trump a pris ses distances avec Benyamin Nétanyahou, en pleine tourmente internationale et confronté à une contestation grandissante en Israël.

Ce vendredi, le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé a appelé l’État hébreu à mettre un terme aux opérations militaires à Gaza, avertissant que plus de deux millions de personnes y sont « en danger de mort imminente ».

