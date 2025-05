"Grands Reportages" : Grasse, la ville aux mille senteurs sur TF1 samedi 24 mai 2025

Samedi 24 mai 2025 à 14:50 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Grasse : la ville aux mille senteurs », un document réalisé par Laetitia Pongi.

Nichée entre les Alpes et la Méditerranée, Grasse est connue mondialement comme LA capitale de la parfumerie. Une réputation qu’elle doit à ses savoir-faire liés au parfum et qui depuis 2018 sont inscrits au Patrimoine Culturel et Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO. Aujourd’hui, des femmes et des hommes se battent pour perpétuer cet héritage et faire vivre les senteurs.

Pendant plusieurs mois, une équipe de "Grands Reportages" a suivi quatre passionnés qui mettent tout en œuvre pour cultiver l’esprit de ce territoire d’exception.

Karine est née et a grandi à Grasse. Baignée dans les senteurs de jasmin, de rose ou encore de fleur d’oranger, elle est devenue « nez », c’est-à-dire parfumeur professionnel et travaille pour les grands noms du secteur. Aujourd’hui, une des marques historiques de Grasse lui a confié la création de sa nouvelle fragrance. Karine doit parvenir à mettre à l’honneur la fleur de citronnier. Un exercice difficile car cette fleur n’est jamais distillée, il faut donc recréer son odeur. « C’est un challenge pour moi, souligne le nez, mais cela ne me fait pas peur parce que je suis dans mon élément ». Pour y parvenir, elle va chercher l’inspiration auprès d’un chef cuisinier collectionneur d’agrumes et devoir sélectionner les plus belles matières premières.

À 32 ans, Fanny, a un rêve : cultiver ses propres fleurs à parfum à Grasse et vivre de cette activité. Ouvrière agricole au sein d’une des plus importantes exploitations de la ville, elle vient de passer son diplôme d’exploitante agricole. Elle peut donc se lancer à son compte. Mais les terres à acheter sont rares. « Ce sont des terrains qui sont assez onéreux, explique-t-elle, et il y a beaucoup de pression foncière, donc c’est le parcours du combattant pour pouvoir s’installer ». La jeune femme va donc devoir trouver des partenariats locaux pour se lancer. Le maire d’un village voisin vient de lui proposer de récolter de la fleur d’oranger sur un espace communal. Un premier contrat qui pourrait lui ouvrir les portes du monde des parfumeurs.

Li, étudiante chinoise, a, elle, fait plus de 8 000 kilomètres pour se former dans la ville aux mille senteurs. « C’est vraiment le meilleur endroit au monde pour apprendre la parfumerie, confie-t-elle. C’est pour ça que je suis venue. » Pour se faire connaître, elle participe cette année à un concours de jeunes créateurs de parfums. Si sa fragrance attire l’attention du jury, ce sera un tremplin pour lancer sa carrière. Dans le laboratoire de son école, dans les champs de fleurs et auprès d’une marque renommée, elle va chercher l’inspiration pour mettre au point la formule parfaite.



Enfin, Georges, porte lui aussi Grasse dans son cœur. Sa famille est un grand nom de l’industrie du parfum, installée dans la ville depuis plus de 150 ans. À la tête de sa propre marque, il souhaite conquérir un nouveau marché : le Japon. Pour cela, il veut créer un parfum mêlant la rose centifolia, la fleur emblématique de Grasse, et le shiso, une plante aromatique incontournable au pays du Soleil Levant. « Je souhaite trouver un pont entre Grasse et le Japon, commente-t-il. Pouvoir leur proposer un parfum qui leur correspond, plutôt sur des parfums légers. C’est assez nouveau pour eux dans leur culture de se parfumer ». Dans quelques mois, il va présenter sa nouvelle fragrance à des distributeurs japonais qui assureront son lancement.