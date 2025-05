"C l’hebdo" samedi 24 mai 2025, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse sur France 5 (vidéo)

Samedi 24 mai 2025 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 24 mai 2025 :

18:55 C L'hebdo

Guerre à Gaza : Benyamin Netanyahou est-il de plus en plus isolé sur la scène internationale ?

Vincent Lemire, professeur d'histoire.

Agnès Levallois, vice-présidente de l'institut iReMMO, spécialiste du Moyen-Orient.

Rapport CIA 2025 : qu’est-ce qui nous attend ?

Paul Charon, directeur “Influence et Renseignement” à l’IRSEM, dévoile dans “Le monde à venir par la CIA” (Équateurs) les grandes menaces qui pèsent sur notre monde.

Affaire Gérard Miller : un aveuglement collectif ?

Cécile Ollivier qui a mené l’enquête dans "Anatomie d’un prédateur". Elle nous explique pourquoi personne n’a rien vu à l’époque.

Maureen Dor, ancienne chroniqueuse de l'émission "On a tout essayé".

20:05 C L'hebdo, la suite

Spéciale "matinaliers"

Avec les journalistes : Apolline de Malherbe, Salhia Brakhlia, Jérôme Chapuis et Philippe Katerine.