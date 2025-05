"Enquête exclusive" dimanche 25 mai 2025 sur M6 : Scandinavie, en première ligne face à la menace russe

Dimanche 25 mai 2025 à 23:10 sur M6, le magazine "Enquête Exlusive" explore les tensions géopolitiques dans la région scandinave, en lien avec l'offensive russe en Ukraine.

Depuis l'offensive russe en Ukraine, les pays scandinaves - Norvège, Suède et Finlande - historiquement attachés à leur neutralité, se préparent désormais à l'éventualité d'une invasion, car ces trois pays partagent des frontières terrestres ou maritimes avec la Russie.

Cette proximité leur fait craindre une attaque du géant russe, car ces nations contrôlent des zones hautement stratégiques : la mer Baltique et l'Arctique.

Les équipes du magazine "Enquête Exclusive" ont accompagné l'armée norvégienne qui surveille quotidiennement la Russie depuis la frontière, les soldats suédois qui protègent l'île de Gotland en mer Baltique, et les gardes-frontières finlandais.

Tentatives d'espionnage, de sabotages et manœuvres de déstabilisations russes sont désormais le quotidien de leurs gouvernements. Les trois pays, longtemps réticents à toute militarisation excessive, sont devenus depuis quelques mois la tête de pont de l'Europe. La Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN et participent à l'un des plus grands exercices militaires européens en Norvège : 10 000 soldats des pays de l'Alliance, dont les États-Unis, mobilisés pendant plusieurs semaines pour se préparer à une potentielle invasion russe. "Enquête Exclusive" a obtenu l'autorisation exceptionnelle de filmer au sein d'un bataillon des forces armées norvégiennes spécialisées dans la guerre en milieu polaire, qui transmettent leur savoir-faire aux soldats américains et aux US Marines en les soumettant notamment à un exercice redoutable : le plongeon dans un trou d'eau glacée.

Dans le nord de l'Europe, les jeunes sont de plus en plus nombreux à être appelés sous les drapeaux, mais tous les citoyens, sans exception, doivent pouvoir se mobiliser. Simulation d'évacuation médicale en cas d'attaque, manuel de survie : leur défense repose sur l'engagement de toute la société.

En Finlande, les réservistes s'entraînent chaque semaine à balles réelles, et dans la capitale, la piscine d'Itäkeskus peut se transformer en bunker capable d'abriter 6 000 personnes. Construit dans la roche, il peut résister à une bombe nucléaire.