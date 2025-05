"Sept à Huit" dimanche 25 mai 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 25 mai 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les bouchons Lyonnais

Tripes, tête de veau et ambiance conviviale... À Lyon, les bouchons reviennent à la mode, mais gare aux attrapes touristes !

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Immersion dans un centre éducatif fermé

Un reportage exclusif de Sept à Huit dans un centre pour mineurs délinquants. Cette alternative à la prison est-elle efficace ?

Début des festivités à Ibiza

Près de 500 bars, 20 méga boîtes de nuit, virée à Ibiza où la fête bat son plein dès le début du printemps.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Émlien, le millionnaire des 12 Coups de Midi

Il raconte comment il a gagné plus de 2 millions d'euros aux 12 Coups de Midi sur TF1.