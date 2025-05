"C à vous" lundi 26 mai 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 26 mai 2025 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 26 mai 2025 :

18:55 C à vous

La Sécurité sociale menacée d’une “crise de liquidité”, selon un rapport de la Cour des comptes

Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes.

Roland-Garros 2025 : après les adieux de Rafael Nadal, le tournoi entre dans une nouvelle ère

Patrick Mouratoglou, entraîneur de tennis, consultant FranceTV pour Roland-Garros.

20:00 C à vous, la suite

Stéphane Bern, pour la campagne "La zone à risque". Le laboratoire GSK et Stéphane Bern s’unissent pour sensibiliser le grand public aux risques du Zona chez les 65 ans et plus.

Julien Clerc pour son album “Une vie” déjà disponible.

Dans la cuisine de C à vous

Dario Tosto, sous-chef du restaurant Big Mamma à Paris.