"La grande librairie" mercredi 28 mai 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 (vidéo)

Mercredi 28 mai 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 28 mai 2025 :

Nicolas Demorand pour son livre « Intérieur nuit » (Les Arènes)

Dans ce récit, le journaliste, présentateur de la matinale de France Inter, raconte son combat contre la bipolarité. Maladie dont il souffre depuis plus de vingt ans. I



Franck Thilliez pour son livre « À retardement » (Fleuve noir)

Quand on bascule dans la folie, il est souvent trop tard ! Unité pour malades difficiles de Chambly. Un nouveau patient est accueilli. Délirant, sans papiers, inapte à la garde à vue, celui-ci a poussé sans raison un passager sur les rails et prétend " fuir des vers ". Seine-Saint-Denis, à cinquante kilomètres de là. Sharko et son équipe découvrent le corps d'un quinquagénaire sauvagement assassiné près de son lit. Chez lui, aucune empreinte digitale ni trace d'ADN, pas même les siennes. Qui sont ces deux hommes ? Quelles sont leurs histoires ?

Patrick Lemoine pour son livre « La Santé psychique des écrivains et de leurs personnages » (Odile Jacob)

Les grands écrivains : ils accompagnent nos vies, nous leur devons des émotions, des formulations inoubliables, mais n’ont-ils pas aussi, eux et leurs personnages, des fragilités, des failles et des parts d’ombre ? Ce livre propose une nouvelle approche de quelques pages célèbres à travers le double regard de la journaliste et du psychiatre. Car, dans les livres et chez leurs auteurs, le médecin retrouve parfois ses patients… Alors que penser des aventures de la psyché dans la littérature ? Le spleen de Baudelaire : dépression saisonnière ? Mythomane ou délirant, Don Quichotte ? Lady Macbeth est-elle folle, et de quelle folie ? Et Maupassant, Céline ou Kafka ?

Cynthia Fleury pour son livre « La clinique de la dignité » (Seuil 2023 / Folio février 2025)

Cet essai entremêle psychanalyse, philosophie politique, littérature et sciences sociales, et propose de penser une dignité universelle et effective dans le cadre de la philosophie du soin, qui dépasse l’indignation : une clinique de la dignité.

Philippa Motte pour son livre « Et c’est moi qu’on enferme » (Stock)

À trente et un ans, Philippa Motte est internée sous contrainte dans un service psychiatrique. C’est la troisième fois. Elle y reste plusieurs mois, assommée de médicaments et confrontée à la brutalité de certaines pratiques de soin. Pour tenir, elle s’allie aux autres patients et fait certaines des plus belles rencontres de sa vie. Longtemps blessée par le regard d’une société qui marginalise ceux qui souffrent psychiquement, c’est finalement dans la lutte pour préserver son identité que Philippa trouve son humanité profonde. Un récit puissant qui donne à ressentir les violences psychiatriques, et qui rend leur dignité à celles et ceux qui les subissent.