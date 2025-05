"C dans l'air" mercredi 28 mai 2025, sommaire et invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce mercredi 28 mai 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mercredi 28 mai 2025, Axel de Tarlé reçoit Aude Bariéty de Lagarde, grand reporter au Figaro, et auteure de "L'affaire Daval", et de "Nordahl Lelandais, du procès Noyer au procès Maëlys", aux éditions du Rocher.

Aude Bariéty de Lagarde a suivi le procès Le Scouarnec, dont verdict a été rendu cet après-midi à la cour criminelle de Vannes dans le Morbihan. L'ex-chirurgien pédocriminel a été condamné à 20 ans de réclusion, dont deux tiers de peine de sûreté pour viols et agressions sexuelles.

Cet homme aujourd'hui âgé de 74 ans, qualifié de "diable" par l'avocat général, est accusé d'avoir commis des viols et agressions sexuelles sur 299 personnes, dont une large majorité de patients mineurs au moment des faits, de 1989 à 2014. Il a reconnu l'ensemble des faits, endossant également la responsabilité pour la mort de deux victimes, l'une par overdose et l'autre par suicide. "À la cour, je ne sollicite aucune mansuétude. Accordez-moi simplement le droit de devenir meilleur et de reconquérir cette part d'humanité qui m'a tellement fait défaut", a demandé l'accusé, invité lundi une dernière fois à prendre la parole au terme de ce procès débuté le 24 février.

Aude Bariéty de Lagarde reviendra sur la plus grande affaire de pédocriminalité en France. Elle nous donnera aussi son sentiment sur la portée de celui-ci. Alors que les victimes ont manifesté leur crainte d'être invisibilisées, cette affaire hors normes fera-t-elle avancer les droits des enfants, et prendre conscience de l'ampleur des faits de pédocriminalité ?

Les experts invités :

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Marion Van Renterghem, grand reporter, chroniqueuse à L’Express.

Marie Jego, journaliste spécialiste de la Russie au Monde.

Daphné Benoit, cheffe du pôle international à l'AFP.

Le thème de l'émission :

Trump menace... Poutine "joue avec le feu"

Alors que la Russie a indiqué avoir abattu 300 drones qui se dirigeaient cette nuit vers Moscou, le président ukrainien est ce mercredi en déplacement à Berlin. Dans la capitale allemande, Volodymyr Zelensky rencontre le nouveau chancelier, Friedrich Merz (CDU), qui vient d’annoncer que son gouvernement levait toute "limitation de la portée des armes livrées". "Cela signifie que l’Ukraine peut désormais se défendre, par exemple en attaquant des positions militaires en Russie, (…) ce qu’elle ne faisait pas il y a peu, à des exceptions près. Elle peut le faire maintenant", a expliqué lundi le dirigeant allemand sur la chaîne de télévision publique WDR.

Jusqu'alors, l'Allemagne avait seulement donné des armes d'une portée supérieure à 70 kilomètres. Certains s'interrogent désormais sur les missiles longue portée Taurus, d'une portée de plus de 500 kilomètres. Friedrich Merz s'était dit favorable à leur mise à disposition de l'Ukraine avant sa prise de fonctions. Depuis, l’Allemagne ne détaille plus la liste des armes envoyées à Kiev.

Moscou a immédiatement dénoncé une "décision assez dangereuse" qui va "absolument à l'encontre de nos aspirations à entrer dans un règlement politique".

Cette déclaration de l’Allemagne survient alors l'Ukraine subit depuis plusieurs jours des attaques massives de drones et que des mouvements de troupes russes ont été observés dans la région de Soumy et en Biélorussie. Plus encore, le chancelier allemand a indiqué que sa décision s'inscrivait dans un contexte où, d'après lui, le maître du Kremlin considérerait les discussions pour aboutir à un cessez-le-feu comme une "faiblesse".

Une attitude de la Russie qui commence également à agacer Donald Trump. Hier, sur son réseau Truth Social, le président américain a laissé éclater sa colère contre son homologue russe : "Ce que Vladimir Poutine ne réalise pas c’est que sans moi, la Russie subirait beaucoup de très mauvaises choses, et je veux dire, TRES MAUVAISES. Il joue avec le feu !", a écrit Donald Trump. Ce message arrive après celui posté dimanche dans lequel il estimait que le dirigeant russe était "devenu complètement fou !".

Depuis son retour au pouvoir, le milliardaire républicain misait plutôt sur un rapprochement avec le maître du Kremlin, avec lequel il se flattait jusqu’ici d’avoir une relation privilégiée, pour mettre fin au conflit.

Désormais, Donald Trump menace la Russie de sanctions. Mais ira-t-il au-delà des mots ? L’Allemagne a décidé d’armer l’Ukraine pour frapper loin. Qu’est-ce ça change ? Est-ce un tournant dans la guerre en Ukraine ? Cyberattaques, ingérences et sabotage…Le Kremlin mène des opérations discrètes, et parfois low-cost, afin de faire payer le prix fort aux alliés de l’Ukraine. Comment la France se protège-t-elle face à cette guerre hybride russe ? Enfin quelle est la situation à Gaza ?

