"C ce soir" mercredi 28 mai, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 28 mai 2025 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli, du lundi au mercredi, puis Camille Diao, le jeudi, reçoivent des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Avec deux chroniqueurs en alternance : Laure Adler et, cette année, Arthur Chevallier.

Thème & invités du mercredi 28 mai 2025 :

Poutine • La logique du "fou" ?

Quand Donald Trump change de cible et s’en prend ouvertement à Vladimir Poutine, qui selon lui est “devenu fou” et “joue avec le feu”... On est loin de la love story qui avait suivi le retour de Trump à la Maison Blanche alors comment comprendre ce virage à 180 degrés ? Est-il réel ou fantasmé ? Qui tient encore les rênes de ce grand jeu géopolitique mondial de plus en plus difficile à comprendre ?

Les invités de Karim Rissouli :

Veronika Dorman, journaliste à Libération, еx-correspondante à Moscou.

Pierre Lévy, ancien ambassadeur de France en Russie.

Dimitri Minic, chercheur au Centre Russie/Eurasie de l’Institut français des relations internationales (IFRI), docteur en histoire des relations internationales.

Joséphine Staron, directrice des études et des relations internationales du think thank Synopia.

Gallagher Fenwick, grand reporter.