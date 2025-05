"C l’hebdo" samedi 31 mai 2025, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse sur France 5 (vidéo)

Samedi 31 mai 2025 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 31 mai 2025 :

18:55 C L'hebdo

Mohamed Amra, condamnation de Marine Le Pen, bataille à droite…

Eric Dupond-Moretti, qui nous emmènera dans les coulisses du ministère de la Justice avec sa pièce “J’ai dit oui !” au théâtre Marigny,

Procès Le Scouarnec : un rendez-vous manqué avec la justice ?

Plana Radenovic, journaliste.

Marie Grimaud, avocate de quarante parties civiles au procès Le Scouarnec.

20:05 C L'hebdo, la suite

Aurore Bergé, Mathilde Hignet et Saviera Rojek pour le documentaire « Au pouvoir et enceintes ».

Philippe Caverivière pour l’émission "Ensemble pour nos animaux fête les 180 ans de la SPA” diffusée le mercredi 4 juin à 21:05 sur France 3.

Également dans l'émission, Héléna qui évoquera avec émotion la surprise que lui a faite son public pendant “Boule au ventre”, lors d’un concert à Béziers…

Extrait vidéo

