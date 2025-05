"Faites entrer l'accusé" : l'affaire Jacques Fruminet, tueur de femmes, dimanche 1er juin 2025 sur RMC Découverte (vidéo)

Dimanche 1er juin 2025 à 21:10, le magazine "Faites entrer l'accusé" reviendra sur l'affaire Jacques Fruminet, un tueur en série, responsable d’au moins trois meurtres entre 1980 et 1998.

Jacques Fruminet est un tueur en série français tristement célèbre pour ses crimes répétés et sa récidive. Surnommé le "tueur aux mille et un visages", il a laissé derrière lui une longue série de victimes.

Né en 1959, Fruminet commet son premier meurtre en 1980, celui d'une femme de 78 ans, ce qui lui vaut 15 ans de prison. Après plusieurs libérations et de courtes peines pour agressions et vols entre 1989 et 1998, il récidive de manière tragique.

En novembre 1998, à peine six mois après sa dernière libération, il assassine deux nouvelles femmes, Sylvie Archangeli et Nicole Criter. Arrêté peu après, il est finalement condamné en décembre 2001 à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour ces deux meurtres.

Jacques Fruminet est décédé en prison en 2014, à l'âge de 54 ans. Son cas reste emblématique des défis posés par la gestion des récidivistes et la protection de la société face à des profils criminels complexes.